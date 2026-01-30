Zaira Nara celebró el récord de su hijo Viggo von Plessen en la Patagonia: “Me muero de orgullo y de miedo”

Zaira Nara (37) compartió su emoción a través de las redes sociales por la hazaña que logró su hijo menor, Viggo Silvestre, que está de vacaciones en el sur junto a su hermana Malaika y su padre, Jakob von Plessen. La modelo publicó en sus historias de Instagram una captura de la videollamada que mantuvo con el pequeño, quien le relató la aventura que protagonizó en la Patagonia y la llenó de orgullo.

Zaira Nara y Jakob von Plassen tuvieron a su hijo Viggo Silvestre en febrero de 2020. La pareja también tiene a Malaika, que nació en 2016 instagram

“Este bombón nació en San Martín de los Andes, en una semana cumple 6 años [el próximo viernes 6] y acaba de hacer ahí una cabalgata que se llama El paso de las lágrimas”, escribió la hermana de Wanda Nara en la mencionada red social, donde tiene más de 8 millones de seguidores.

“Recién me llamó para contarme que batió el récord de ser el más chiquito en hacerla", dijo la conductora, a la vez que reconoció las sensaciones que le genera que su hijo siga los pasos de su ex, que es amante de la vida silvestre y se dedica al turismo rural. “Me muero de orgullo y de miedo, pero acá siempre apoyando la valentía y los sueños”, aseguró Nara.

El posteo de Zaira Nara sobre su hijo, que emocionó a sus seguidores

Luego, la modelo reposteó un video publicado por Jakob von Plessen donde se ve el momento en el que Viggo llega a destino y logra su cometido. “Nuevo récord del paso. Viggo. 5 años”, comentó Von Plessen, que en marzo oficiará como guía de una carrera de caballos en esa zona. “La aventura no la heredaron de la rama materna”, bromeó Zaira Nara en respuesta.

“La aventura no la heredaron de la rama materna”, bromeó Zaira Nara sobre su hijo menor

Recientemente, antes de que se la vinculara con el polista francés Robert Strom y de que ambos fueran vistos a los besos en Punta del Este, hubo rumores que apuntaban a una reconciliación entre Nara y Von Plessen, que se habían separado en 2022 tras ocho años de relación y dos hijos en común.

Todo surgió a raíz de una foto que él había compartido en sus historias de Instagram, donde estaba tomando mate con la yerba de la marca creada por la modelo y se vislumbraba un paisaje similar a donde ella se había mostrado en Mendoza por el show de Hernán Cattaneo. Como si eso fuera poco, en el perfil oficial de la marca compartieron la publicación de Von Plessen, lo etiquetaron y escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Luego, Zaira comentó el posteo con el emoji de un mate.

La cuenta de Instagram de la marca de Nara compartió la publicación de Von Plessen y la modelo reaccionó

Sin embargo, Nara desmintió la situación y reveló cuál es el vínculo que tiene con su expareja. “Salió una nota sobre que había vuelto con mi exmarido, que primero nunca me casé, es el papá de mis hijos. Salió que yo había estado en Mendoza con él, cuando él estaba con nuestros hijos en la Patagonia”, dijo en el ciclo de streaming Mernosketti, integrado por el trío de jóvenes Mernuel, Moski y Bauletti (con este último se la había relacionado a la modelo).

“Como subió una foto con mi yerba, pero porque tenemos re buena onda“, explicó a continuación. “Está con los nenes en el Sur. No sé, se ve que vieron montañas y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza a ver a Cattaneo’”, concluyó.

Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de reconciliación con Jakob Von Plessen

¿Qué pasó con Zaira Nara y Robert Strom?

Si bien la conductora y modelo nunca confirmó el noviazgo con el polista francés Robert Strom, que es cuñado de Clemente “Corchito” Zavaleta (el hijo de la Trilliza de Oro María Emilia) y a quien habría conocido a través de Pampita y Martín Pepa, las imágenes hablaron por sí solas cuando ambos fueron captados a los besos en Uruguay.

Tras los rumores que aseguraban que Zaira Nara había vuelto a encontrar el amor en el mundo del polo, la modelo fue captada en José Ignacio junto al jugador francés Robert Strom RS FOTOS

“A mí me vieron y me sacaron una foto robada con un conocido amigo extranjero yendo a comprar al súper”, sentenció Zaira Nara el pasado 9 de enero, después de que fuera captada en José Ignacio junto al deportista, que luego regresó a Europa y fue visto de la mano de otra mujer.