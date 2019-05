Showmatch 2019: los más pequeños brillaron en "Genios de la Argentina"

Madre e hija y un dúo muy especial Crédito: Prensa LaFlia

Luego de un debut muy peleado con canales vecinos, el viernes fue la segunda noche de Genios de la argentina , el nuevo certamen conducido por Marcelo Tinelli en el que buscan talentos desconocidos de la música. Y en la nueva velada, que también transcurrió en Santiago del Estero, el reality recibió a varios niños y niñas que fueron quienes más se destacaron a lo largo de la velada.

Primero fue el turno de Camila Lour, de doce años. La pequeña entró al escenario e inmediatamente confesó estar "muy nerviosa", y reconoció que, si bien cantó varias veces en público, aclaró que "no a este nivel". Luego contó que viajó con su papá desde Mendoza, y se animó a "Rapsodia Bohemia" de Queen.

Luego de una interpretación muy aplaudida, el jurado le hizo una devolución positiva. Patricia Sosa expresó: "Sos una muy buena cantante. Lo que pasa es que tuviste algunas cositas por la emoción". Ella le pidió que interprete un fragmento de otra canción, y Camila eligió "Hallelujah" de Leonard Cohen, a lo que Sosa solo le dijo "bravísimo".

Joaquín Galán dijo: "Tenés un alma muy grande, un alma que transmite emoción y que luego es difícil pasarla a la voz. Elegiste canciones bravas, pero tu emoción y tu sensibilidad transmitió todo lo que querías decir así que te felicito". Guillermina Valdes , como jurado invitada, también la elogió: "Sos gigante, Cami. Yo aprendí que todos tenemos nervios, pero lo importante es lo que hacemos con eso, y creo que hiciste algo grandioso. No pierdas esa interpretación, vas a ser una gran artista".

Por último, Lucía Galán solo la felicitó y sus palabras fueron la antesala a la estrella verde que marcó que Camila pasaba de etapa.

Luego fue el turno de un dúo muy especial: Celeste de 35 años, y su hija Morena, de once. La pequeña contó que le costó convencer a su mamá de llevarla al certamen, pero que finalmente logró su objetivo. Ambas cantaron "Once mil", de Abel Pintos.

Finalizada la interpretación y en medio de muchos aplausos, Patricia hizo su devolución: "Lo que veo es una experiencia maravillosa entre madre e hija. Un dúo que se armó a partir del amor, me hubiera gustado que se miraran más, pero es simplemente el hecho de haberlo disfrutado que vale la pena, ustedes lo han disfrutado mucho. Esto quedará como una historia muy luminosa en la historia de ustedes dos". Joaquín consideró que había estado ante "un momento inolvidable entre madre e hija". Guillermina, por su parte, también se mostró muy conmovida: "Me encantó, creo que los padres estamos contentos de ver brillar a nuestros hijos".

Sobre el final, Lucía explicó "Es difícil darles una devolución a nivel vocal, pero sí a nivel afectivo fue maravilloso verlas, cantar con una hija es algo maravilloso, así que recuerden este momento que fue fantástico". A pesar de la buena recepción, el puntaje no alcanzó y ambas fueron eliminadas.

El último niño de la velada fue Santiago Duarte, de trece años. Él contó que empezó a cantar a los cinco años y que ese es un mundo que lo apasiona. Su papá vive en Colombia, y el hablar de ese tema conmovió a Santiago hasta las lágrimas. Pero no dudó en seguir adelante y presentar "No me doy por vencido", de Luis Fonsi.

Patricia consideró que su interpretación transmitía grandes emociones, y explicó: "Sé que la emoción te jugó para atrás, pero no importa, esta es una oportunidad preciosa para pasarla bien. Vos no desafinás, en este momento pudiste tener una pifiadita, pero esa sensibilidad transmite cosas muy lindas". Joaquín consideró que su forma de cantar era muy libre, y lo felicitó por su talento.

A su vez, Guillermina dijo que "atravesó la canción de punta a punta", y Lucía aplaudió su canción. Pero el voto no alcanzó y Santiago quedó afuera. Pero sin embargo, y frente a la tristeza del niño, Tinelli anunció que entre todos los chicos que perdieran habría un repechaje para darles una nueva oportunidad.