Después de negar en más de una oportunidad que lo que los une es más que una linda amistad, los tortolitos favoritos de Marcelo Tinelli parecen estar a un paso de blanquear su relación. Este martes, Nacho Saraceni contó que el domingo, luego de ensayar, fue junto con Florencia Torrente a almorzar a la casa de Araceli González. Pero, fiel a su estilo, el bailarín se apuró en explicar que la actriz aún no es su suegra. "Me sentí muy cómodo. Araceli me trató muy bien y Fabian Mazzei es un genio. Hablamos de la vida y recordaron anécdotas de Flor", reveló, nervioso.

Tinelli quiso saber, entonces, en carácter de qué fue invitado a la casa de Araceli. Y, en este caso, la que respondió fue Flor. "Le dije, viene Nacho, mamá. Yo estoy viviendo con ella", explicó la cantante y diseñadora , tratando de quitarle peso a aquella presentación familiar.

La respuesta no convenció al conductor, que sin anestesia disparó: "¿Hubo beso ya?". Los dos se rieron, incómodos. Entonces, tomando el silencio como un "sí", Tinelli corrió a abrazar al bailarín, al que al comienzo del "Súper Bailando" bautizó "Tortuga", por su parsimonia a la hora de encarar a Torrente. "No es tan 'Tortuga'... El otro día la invitó a ducharse a la casa", reveló entonces Hernán, el coach.

Luego, la flamante pareja bailó al ritmo de "Fue amor", el tema de Fito Páez en la versión de Fabiana Cantilo. La elección contó con el visto bueno de Tinelli que, durante esta ronda de éxitos del rock nacional cuenta con la potestad de bajar un punto si considera que la canción escogida no es un gran hit de esos que todo el mundo conoce.

"Estuvo todo correcto, pero no me pasó nada. A esta altura del certamen la tienen que romper. Estuvo todo lindo, como son ustedes, pero me pasó de largo. No me convenció. (3), expresó Ángel de Brito, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución. "La idea me gustó mucho, pero no los veo con el acting de enamorados. Aunque sea, mírense; que nos provoque algo. Eso falló y el acting es la mitad de todo. Una pena", sumó Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Florencia Peña (9) esta vez no estuvo de acuerdo con su compañera y se lo hizo saber: "¡Qué subjetivo es el arte, porque a mí me encantó y me conmovió! Me pareció una gran propuesta. Me parece que se miraron con mucho amor. Tuvo algunos pasitos de tap mezclados; me pareció una propuesta distinta y muy sensible. Mientras no pase lo que tiene que pasar, usen esa tensión. Me encanta esta pareja".

Marcelo Polino pidió primero la devolución del BAR y luego consideró: "A mí al principio me gustó, pero se quedo ahí: faltó algo más explosivo al final. Me gustó la estética y el equipo. Han tenido noches mejores, pero estuvo bueno" (4).

Entonces, Flavio Mendoza (+1) expresó: "Creo que Hernán cuida todos los detalles. Fue una propuesta muy original y diferente. Ellos se miran con tanto amor que me enamoran. Él cuando baila no es lento, es una máquina. ¡Que Flor se apure porque sino me tiro yo! Me encantan y comparto lo que dijo Flor: son lindos los dos juntos y pueden dar mucho más."

A su vez, Laura Fidalgo indicó: "Me encantó porque fue diferente. Los movimientos fueron muy limpios y la coreografía fue muy sensual", Al igual que Mendoza, la bailarina decidió subirles un punto. Por último, Aníbal Pachano dijó: "¡A mí me pone muy nervioso este pibe! Me encantó la coreo porque tuvo una historia, pero le faltó un desenlace romántico. Es un tema de gustos". ELlcoreógrafo les mantuvo la nota, por eso terminaron con un total de 16 puntos.