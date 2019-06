Invitado a la salsa de a tres, el humorista ayudó a revelar un incómodo secreto Crédito: Captura de TV

Este martes, la primera pareja en pisar el estudio de ShowMatch fue la compuesta por Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Lo hicieron junto a Martín Bossi , su invitado especial en esta ronda de salsa de a tres. En la previa, el bailarín accedió a los pedidos de Marcelo Tinelli y realizó una serie de veinte saltos seguidos en el aire.

"Vengo por esta reina que le cambió la vida a mi amigo", contó el imitador. Rinaldi, a su vez, reveló que le presentó algunas amigas. "El tema de mi vida privada lo maneja Ana Rosenfeld", se excusó él con humor, y evitó, como siempre, hablar sobre su situación sentimental.

Bossi pidió, a continuación, que bajaran la música para pedirle a Pampita Ardohain perdón. "Tuvimos algo tres meses. Yo no lo quise blanquear, ella quería salir de la mano conmigo. Cuando dejes a ese [Mariano] Balcarce, acá tenés un conito", bromeó. "Éramos muy chiquitos. No funcionó", siguió ella la broma. Y se sumó Flor Peña para recordar: "Martín Bossi jugaba al tenis con mi marido". "Con Flor no duramos porque quería jugar con tres, con cuatro. Quería el politenis", respondió él.

Luego, sí, se metieron de lleno en el "Super Bailando" al ritmo de "Conga", de Gloria Estefan. Como siempre, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto. Antes, le preguntó a Bossi si era cierto que una vez le hicieron guardia a una ex de Federico Hoppe y la encontraron in fraganti con otro hombre. En lugar de responder, Bossi fingió un desmayo. "Quiero desmentir que montamos guardia con piloto y lentes oscuros. Eramos medio inmaduros. Íbamos cazando injusticias", contestó, frente a la notoria incomodidad del productor.

Tinelli, entonces, quiso saber de quién se trataba. Hoppe negó que esa situación haya existido, pero Bossi volvió a dejar flotando la duda. "¿Alguna vez estuviste en un auto frente a una casa cercana a la de Aníbal Pachano?", insistió De Brito. "Yo vivía en el mismo edificio que Laurita Fernández", agregó Pachano, confirmando entonces lo que todos creían: que la ex de Hoppe a la que se referían era la actual pareja de Nicolás Cabré.

Sorteado el incómodo momento, llegó la devolución. "Te metiste en un lugar muy difícil porque ellos son muy buenos, pero estuviste muy bien. Se nota que ensayaste mucho. No desentonaste para nada", expresó De Brito.

Pampita (10), en tanto, expresó: "Me encantó la coreográfía. Una clásica salsa, con alegría y sensualidad. Un truco espectacular que salió muy prolijo. No defraudaste, Martín, lo hiciste muy bien". Peña (10) sumó: "Lo mejor que vi hasta ahora. Estuvo increíble. Maca estuvo brillante y luminosa. Fue tu mejor noche". Por último, Marcelo Polino (6) pidió el BAR y agregó: "Me encantó. Por fin apareció la salsa".

"A mí me encantó. Bossi empezó con triple pirueta", expresó Flavio Mendoza (+1). Fidalgo y Pachano también decidieron subirle un punto. En total, lograron una calificación de 29 puntos.