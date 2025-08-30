Leandro Paredes fue a ver a Martín Bossi al teatro y vivieron un encuentro único: ovación, fútbol y una promesa

La función del viernes 29 de agosto de La cena de los tontos no fue una más porque en una de las butacas del Teatro El Nacional (Avenida Corrientes 960) había un campeón del mundo: Leandro Paredes. Invitado personalmente por Martín Bossi, disfrutó de la obra junto a su familia, se sacó fotos con el elenco y compartió una íntima charla con el humorista que incluyó una promesa y hasta la firma de una camiseta.

En medio de los entrenamientos con Boca Juniors, Leandro Paredes aprovechó para disfrutar de una noche en familia y organizó una salida al teatro para ver La cena de los tontos, protagonizada por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, quien se incorporó tras la salida de Mike Amigorena. Cuando la función terminó, el humorista agradeció públicamente la presencia del campeón del mundo, quien, como no podía ser de otra manera, recibió una ovación del público.

Leandro Paredes fue a ver a Martín Bossi en La cena de los tontos y le regaló su camiseta autografiada Gentileza

¿Cómo se concretó el encuentro? El imitador le escribió por Instagram invitándolo a ver la obra y el futbolista aceptó con gusto. “La verdad yo no soy cholulo con nadie, pero mi sueño era regalarle una linda noche como él nos regaló tantas alegrías con la selección. Me contestó al toque”, comentó Bossi. “Llegó 19.30, media hora antes y se quedó en la camioneta en la puerta esperando. Un sol, humilde. Una noche inolvidable”, reveló.

El encuentro de Martín Bossi y Leandro Paredes

Cuando la obra terminó, Leandro Paredes, su esposa Camila Galante y su grupo de amigos se acercaron a camarines. Le llevó de regalo a Bossi su camiseta de la selección argentina y el actor aprovechó para mostrarle un video del gol de tiro libre que marcó en un partido para que lo analizara. “¡No! ¡Qué golazo!“, dijo el futbolista cuando lo vio y mantuvieron una divertida charla sobre las habilidades deportivas del actor. Para cerrar la velada tan especial, se sacaron una foto juntos con la camiseta albiceleste autografiada y prometieron jugar un picadito en el verano en Mar del Plata.