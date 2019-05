ShowMatch 2019: nuevamente, los niños fueron los grandes protagonistas

Tinelli celebrando el talento de las participantes Crédito: Prensa LaFlia

Con sus primeras emisiones ya transitadas, es innegable que los más pequeños son los grandes protagonistas en Genios de la Argentina . Niños y niñas de todas partes del país, se presentan en el escenario de Showmatch y se animan a cantar piezas clásicas y actuales, dejando sorprendido a Marcelo Tinelli y al resto del jurado. Y la noche del viernes, fue otro gran ejemplo del talento que hay en formato mini, a lo largo y ancho del país.

La encargado de abrir la noche fue Agustina Neri, que con catorce años llegó de Salta para interpretar "Aprender a volar", de Patricia Sosa. Esa cantante, que también está en el jurado, se animó luego a hacer un breve dueto con la participante, y le dijo: "Hiciste una interpretación tuya, preciosa. Seguí estudiando porque tenés un potencial increíble". Guillermina Valdes elogió su soltura, sus movimientos en el escenario y agregó: "Es impresionante lo que hacés, y sos muy interesante, felicitaciones".

Como jurado invitada, Sofía Morandi opinó: "Sos tremenda, una pequeña gigante. Se nota que desde los ocho años estás arriba de escenarios, te tomaste tu tiempo para cantar. Te queda toda una carrera por adelante". Oscar Mediavilla, que se divirtió reconociendo ser el autor de esa pieza junto a Patricia, le dijo: "Esta es una de las versiones más lindas que escuché de esta canción. Tenés muchos recursos, te metés en la canción, entendés lo que estás cantando, le ponés toda la garra, y esto no se consigue en un supermercado, esto es algo divino, es un don que tienen algunas personas".

Luego llegó Bruno Correa, un niño de once años que no puedo evitar la emoción mientras cantaba "No me doy por vencido", de Luis Fonsi. Luego de la canción, Patricia dijo: "Tenés una voz preciosa. Empezá a jugar, a divertirte, no te lo tomes tan en serio, la emoción te juega en contra. Pasalo lindo que tenés toda la vida por delante. Te felicito". Guillermina le comentó: "Me gusta mucho tu emoción, y cuando atravieses tu música con esa emoción, va a ser un lindo momento". Sofi por su parte expresó: "Me encantó. Tenes once años, y es normal que te emociones, y eso te va a dar cancha. Jugá, divertite, y siempre rodéate de gente buena y linda como es tu familia". Por último, Oscar concluyó: "El canto es lo tuyo, seguramente te veremos muchas veces".

Gerónimo Paredes, el cuarto participante de la noche, llegó de Neuquén con el aval de haber cantado con Abel Pintos. Su interpretación de "Sin principio ni final" le valió la estrella verde del jurado y muchos elogios. Patricia Sosa exclamó: "Una voz hermosísima. Comprometete con las letras porque tenés todo para hacerlo". Para Guillermina, Gero fue "un Mini Marce, por esa cosa de amor con la cámara". Sofi , por su parte, fue más allá: "Sos hermoso, un romántico, tenés una mirada que te morfo. Y también quiero destacar la importancia de tu familia, que sé que te acompaña siempre". En el cierre, Mediavilla lo comparó con "un futuro Julio Sosa. Tenés pinta, sos vivo, tenés que vender mucho más lo que estás diciendo y no te para ni un muro".

El broche final estuvo a cargo de Priscila Ortiz, riojana del Barrio Vargas, que con 14 años sorprendió con una interpretación fantástica de "Cenizas", de Manuel "Wello" Rivas. La pequeña divirtió al conductor mostrándole cómo pronunciar la letra ere al estilo riojano, y Tinelli se prendió al juego y hasta invitó a Fede Hoppe a practicar la reconocible tonada.

Luego de la canción, Marcelo se emocionó y el jurados solicitó una más. Frente a ese pedido, Priscila sorprendió con su versión de "Garganta con arena". Al momento de la devolución, Patricia expresó: "Te auguro un futuro maravilloso, sos una de las grandes cantantes que se vienen. Me hiciste poner la piel de gallina". Guillermina se sumó a los aplausos y dijo: "Qué voz, qué matices. Sos una intérprete del carajo", mientras que Sofi Morandi agregó: "La palabra es auténtica. Me encantó, te creí. Felicitaciones". Por último, Oscar concluyó: "Sos una gran cantante con un futuro increíble. Lo único que te faltan son puertas que se abran. Si es tu sueño yo te puedo asegurar que te va a ir muy bien".

En una noche de mucha emoción y grandes artistas, Agustina Neri y Priscila Ortiz finalmente fueron quienes pasaron a la gran final.