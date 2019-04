ShowMatch 2019: el nuevo BAR promete dar pelea y abre sus frentes de batalla

Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano van dispuestos a analizar puntillosamente la técnica de los participantes del "Súper Bailando" Fuente: Archivo

Aún no arrancó el show y ya se presentan las primeras polémicas. Una de las novedades que tendrá el " Súper Bailando " con respecto a la edición anterior es el cambio absoluto de los integrantes del BAR. El segundo jurado ya no estará compuesto por Lourdes Sánchez, Mariela Anchipi y Jorge Moliniers, y en su lugar estarán Aníbal Pachano , Flavio Mendoza y Laura Fidalgo . Tres históricos del programa que pasaron tanto por la pista como por el estrado, y que arrastran conflictos con varios de los jurados y participantes.

Pero esta vez, tendrán mucho más poder y de su intervención, dependerá la nota final de los concursantes, ya que cada uno tendrá como arma letal un punto que puede subir o bajar de la nota general del jurado. En total, el BAR dispondrá de tres votos que pueden ser determinantes. En ese sentido, también podrán enviar a una de las parejas directamente al duelo. Es decir: los participantes serán doblemente evaluados, en primera instancia por el jurado oficial y luego, por esta especie de jurado paralelo.

Invitados a Los ángeles de la mañana, dieron una muestra gratis de lo que se viene y abrieron varios frentes de pelea, sumados a los conflictos que espera la producción que se den y para lo que armó el rompecabezas para que nada falle. " Pampita es malísima, con esa cara de ángel engaña", abrió Pachano con los tapones de punta. "Vos Ángel, por ejemplo, ¿por qué vas a saber de técnica si sos un periodista?", preguntó Flavio. Yanina Latorre le recordó Fidalgo que en mayo de 2016 habló de Pampita. "La respeto, me parece una chica mona, pero no debería estar en el jurado. Todo bien, pero es una modelo. ¿Cuándo hizo teatro?", dijo en esa oportunidad; si bien la bailarina dijo no recordar decir esas palabras, propuso charlarlo en vivo durante alguna de las galas.

Los tres juraron que su objetivo no es pelear con el jurado y mucho menos pelearse entre ellos, aunque todo parece indicar que en pocos días romperán esa promesa.

Mendoza ya disparó con munición gruesa hacia su compañera de equipo: "Nosotros trabajamos juntos con Laura. Cuando hice una obra con Nito Artaza, él me la propuso y me encantó la idea, pensé que nos iba a ir genial, pero al final fue con la persona que peor la pasé. Los bailarines me decían que no la aguantaban más. Todos los días había que cambiar un truco porque ella lo pedía y así fue como me terminé lastimando. Esa temporada finalizó con carta documento".

Pachano quedó sorprendido ante el comentario de De Brito, que aseguró que el primer conflicto de esta nueva temporada es entre su hija Sofía y Dan Breitman . "No sabía nada, Sofía no me cuenta nada porque sabe que soy lengua larga y no puedo guardarme secretos", dijo.

Polémica abierta

Para arrancar, Mendoza, Fidalgo y Pachano repasaron junto al conductor del programa algunas de las parejas que participarán este año. Y, claro, no se reservaron ninguna opinión.

Sobre Hernán Piquín , Flavio dijo que "más allá de aprender la coreo en 10 minutos, que le dé una vuelta de tuerca porque es el gran artista del país y no pasa nada". Fidalgo anticipó que aunque se ofenda, ella va a corregirlo si ve algo que está mal.

En el gremio de los bailarines profesionales, se refirieron a Mora Godoy , con quien están enemistados. "Laura y Flavio la odian", aseguró De Brito. Fidalgo ya anticipó que le sugirió a la coach de la bailarina que trabaje en la interpretación y que Godoy no se va a "bancar" las devoluciones.

El equipo de Flor Vigna y Facundo Mazzei ya corre con ventaja. Flavio reconoció que Facu es como su hijo y que le encanta la pareja. Pachano le dio un consejo a la actriz: "Vigna tiene que expresar un poquito más, hace comedia igual, habla igual, baila igual, todo monocorde".

Leticia Brédice , quien dijo que aceptó la propuesta porque no puede pagar el agua, es una incógnita para ellos. "Trabajé con ella y tiene dos pies izquierdos, pero si pega en cada ritmo lo actoral, agarrate, porque te va a dar algo siempre y la va a romper", aseguró Mendoza.

A Griselda Siciliani ya la señalaron como la protegida del certamen y sobre Flor de la V , Fidalgo -enemiga pública de la actriz- adelantó: "Tengo claro algo, al primero que me falta el respeto le bajo un punto. Hay violencia 24 horas en el país, si me hablan mal, menos uno y listo".

Una vez más, el eje del programa pasará por los enfrentamientos todos contra todos, y el BAR promete ser protagonista.