En apenas una par de días vuelve el show más polémico y deslumbrante de la televisión argentina, y con un plus: ShowMatch festeja sus 30 años y lo hace a lo grande. El ciclo que conduce Marcelo Tinelli desembarca en la pantalla de eltrece el próximo lunes, a las 22.30, presentando dos formatos bien distintos: los lunes y martes irá "Bailando por un sueño" y los jueves y viernes, "Genios de la Argentina".

Los 16 participantes de este "Superbailando" fueron cuidadosamente elegidos por los históricos productores del programa: Federico Hope y el Chato Prada. Y ninguno fue al azar. La premisa fue que estuvieran todos los ganadores del certamen de sus trece temporadas, pero la verdadera intención fue convocar a los más polémicos, divertidos y disparatados. En definitiva, a los que Tinelli pueda sacarles el jugo. Era una condición sine qua non y la cumplieron a rajatabla.

Peleas de larga data

Hernán Piquín , uno de los más prestigiosos participantes del "Bailando" y ganador en 2011 y 2012, tiene un viejo enfrentamiento con uno de los jurados: Marcelo Polino. Hace dos años, el bailarín se negó a ser parte del show porque el periodista lo acusó de insoportable y de divo en varias oportunidades, en su propia cara y en también en sus dos libros. Pinquín nunca se lo perdonó.

Flor de la V fue convocada, posiblemente, porque ganó en 2015, pero también por una histórica pelea con Laura Fidalgo , que esta vez es parte del BAR. Cuando Fidalgo fue jurado y Flor participante, casi se agarran de los pelos: que una baila mal, que la otra tiene más cartel, que una es figura en el exterior, que a la otra no la conoce nadie y así hasta el infinito. Tal fue el enfrentamiento que la bailarina le hizo juicio a De la V por calumnias e injurias. "Y se lo gané. Le saqué un paquete de caramelos pero no me importaba la plata. En este medio se idolatra a gente que no tiene talento. Nunca volvería a trabajar con ella ni por un millón de dólares", dijo Fidalg en 2012. En ese entonces, Flor de la V aseguró que no volvería al "Bailando" porque su carrera estaba por fuera de ShowMatch. "Ya fui participante y jurado. Un ciclo cumplido. Y no tengo ganas de estar con Fidalgo, entre peleas". Pero los años pasan y todo se diluye... Parece.

Otros que también tienen una rivalidad que data de años son Mora Godoy y Flavio Mendoza. Todo comenzó cuando Mendoza hizo el casting para Stravaganza tango y algunos bailarines le contaron por lo bajo que, si se presentaban, Mora no los llevaría de gira con su espectáculo. Luego de algunos dimes y diretes, Godoy confesó que era cierto pero no por rivalidad sino porque se superponían las fechas.

De algo hay que vivir

Leticia Brédice fue una de las primeras en firmar contrato, pero puso sus condiciones: no hacer el aquadance. Y para dicha de muchos bailarines, esta vez nadie hará ese ritmo tan polémico. "Muchas veces me convocó Marcelo Tinelli y dije que no siempre. Pero esta vez no salió una película que iba a filmar en México y necesito trabajar, vivir y pagar mis cuentas. La Argentina está muy complicada", se sinceró la actriz.

Las dos participantes más jóvenes también le van a poner picante al show. Apenas se dieron a conocer sus nombres, Charlotte Caniggia y Lola Latorre dejaron en claro que son opuestas. "Ella se hizo un montón de cirugías y yo ni siquiera me tiño el pelo", explicó la hija de Yanina Latorre. A lo que la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia, respondió: "Ya la voy a llevar al cirujano. Necesita hacerse algunas cositas". Y así quedó picando su ida y vuelta.

Por otra parte, hay dos participantes que pueden llegar a tener una fuerte rivalidad: Flor Torrente y Griselda Siciliani . Ambas actrices y de perfil bajo, en general, Flor es la hija de Araceli González y Griselda, la última pareja de Adrián Suar. Varias veces hubo discusiones familiares que suelen terminarse porque alguien pone paños fríos.

Otra mujer polémica es Silvina Escudero . En las otras oportunidades en las que fue parte del "Bailando", se peleó con Graciela Alfano, discutió con Matías Alé y también tuvo roces con Ricardo Fort y Carmen Barbieri. La Escudero es muy peleadora. Y hace poco señaló que Florencia Peña estaba en el jurado por tener un vínculo con Marcelo (Toto Otero, el hijo de Flor, es novio de Juanita Tinelli, entonces Tinelli y Peña son consuegros). Fue el mismo conductor que salió al cruce de estas declaraciones: "Flor está convocada por ser una gran figura y por sus conocimientos de baile y show", tuiteó.

Nadie se queda atrás

Federico Bal y Lourdes Sánchez, que bailarán juntos en esta edición, también se las traen porque los dos tienen lenguas muy filosas y jamás se quedan callados. Lo mismo ocurre con Luciana Salazar, Flor Vigna y Facundo Mazzei. A simple vista, estos personajes parecen ser los más polémicos, pero seguramente Karina La Princesita , Steffi Roitman, Felipe Colombo, Sofía Pachano, Dan Breitman, Julián Serrano y Sofi Morandi, que fueron los últimos ganadores, también darán que hablar.

A ellos, claro, se les suman los no menos polémicos jurados: Pampita Ardohain, Florencia Peña, Ángel de Brito y Marcelo Polino. Y los integrantes del BAR: Laura Fidalgo, Aníbal Pachano y Flavio Mendoza.

A prepararse porque el lunes comienza el show y se inaugura el ring...

Qué días y qué horarios tendrá la pista del "Bailando". En principio, después como pasa todos los años el rating dirá, "Bailando por un sueño" irá los lunes y los martes, a las 22.30. Pero el puntapié de largada de los bailes está previsto para el martes 30 cuando abra la competencia Griselda Siciliani.