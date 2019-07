ShowMatch 2019: Pedro Alfonso regresó y brilló junto a Fer Metilli

Pedro Alfonso y Fer Metilli deslumbraron en su debut Crédito: Crédito LaFlia

Regresó a la pista de " Bailando por un sueño " uno de los hijos pródigos del certamen, el campeón Pedro Alfonso , quien esta vez está acompañado de la comediante Fernanda Metilli, debutante en el reality. La pareja llegó a la pista y charló con Marcelo Tinelli , demostrando que la de ellos es una de las mejores previas.

Primero Tinelli le contó a Pedro que empezó a seguirlo en Instagram, pero lo decepcionó un poco la falta de material que sube el actor. Luego le preguntó por Paula Chaves, su esposa, pero dado que ella tiene contrato de exclusividad con Telefe, no puede aparecer en pantalla.

Más adelante, el conductor de ShowMatch habló con Metilli y le preguntó cómo recibió la noticia de ser la pareja de Pedro: "Estuve en pausa como media cuadra. Yo acá soy una gran actriz", respondió, entre risas, y su compañero agregó: "Le pone mucha onda, le vamos a poner mucha pasión".

Luego de un logrado número de cumbia, la devolución fue de lo más favorable. Ángel de Brito ante todo pidió BAR y luego expresó que le "gustó mucho", pero destacó que Pedro puede hacer más, mientras que Fer por ser una debutante "estuvo muy bien" (8). Pampita Ardohain comentó que era un gran placer volver a ver a Alfonso en la pista, y elogió el juego con la cámara, destacando la química que tiene con Metilli, a quien reconoció como una artista con mucha presencia (7).

A continuación, Florencia Peña exclamó: "¡Me encantó! Me pareció muy inteligente. Ustedes son dos actores que bailan, y eso en el escenario se nota mucho. Nunca perdieron la presencia, tuvieron mucha onda. Me parece que esta es una pareja para crecer, me encantó este debut" (voto secreto). En último lugar, Marcelo Polino se sumó a los elogios: "Me encanta Fernanda, yo sigo su carrera, ¡ella es brava brava!" (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza comentó que le gustó, pero que aún no hay consagración: "Me hubiera gustado otra vuelta de rosca". Laura Fidalgo reconoció que el debut fue auspicioso, y Aníbal Pachano opinó: "Fer tiene ángel, es simpática, es buena actriz, va a colaborar con el proyecto del 'Bailando'". Acto seguido, expresó que por mérito de Metilli, subía un punto.