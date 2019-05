La cantante debutó en la pista del "Súper Bailando" con una osada propuesta Crédito: Prensa Laflia

15 de mayo de 2019 • 01:06

Karina "la Princesita" debutó en el "Súper Bailando". La cantante fue la primera famosa en pisar la pista durante la noche del martes, pero antes de mostrar su destreza con la música disco, avisó que estaba muy nerviosa y que durante todo el día había sentido un fuerte dolor en el abdomen. Para romper el hielo y aplacar sus nervios, Marcelo Tinelli le pidió que cantara algunas estrofas de "Corazón mentiroso" y de "Fuera", dos de sus grandes éxitos.

Entonces, sí, llegó el momento de verla bailar junto a su compañero Damián García el tema de Jamiroquai "Just Dance". La coreografía incluyó acrobacias sobre un aro, pero el jurado no vio la incorporación de este elemento con buenos ojos. Como es habitual, el primero en dar a conocer su opinión fue Ángel De Brito (3)."Me encanta que te hayas animado. Es muy difícil esto que hacés. No es lo tuyo y se notó bastante. Para mí el aro fue totalmente nocivo: se vio desprolijo. Me dio dolor de estómago, como a vos. Cuando bajaste y empezaste a bailar con Damián me gustó más".

Pampita Ardohaín (6), en tanto, expresó: "La coreo me gustó. El aro se vio desprolijo. Yo no lo habría puesto en la coreografía, ni en el principio ni en el final. Karina tiene mucha gracia natural y me gustó verla bailar".

"Fue un homenaje a Flavio (Mendoza) lo del aro. Concuerdo con mis compañeros que no fue del todo acertado. Tenés mucha presencia escénica y de eso te tenés que agarrar. Pueden hacer una linda dupla. Tienen todo para crecer", indicó Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Marcelo Polino (4), a su vez, pidió la devolución del BAR y expresó: "El aro estuvo de más, te dejó al descubierto. Me gustó tu pisada en el escenario. Tenés un gran oído. Salvo el aro, el resto me gustó". Hasta el momento, entonces, habían conseguido 13 puntos.

"El aro no me gustó pero ella estuvo alegre, recorrió la pista", indicó Aníba Pachano, miembro del BAR, y les subió un punto. "Súper sensual. Karina, empecemos por no mirar el piso y Damián, definí más los brazos", siguió Laura Fidalgo y también les sumó un punto. Mendoza, por último, remarcó que el aro no estuvo bien usado. "Me gustó mucho más verte bailar. Me sorprendiste", finalizó, y le sumó un tercer puntos. Estas devoluciones despertaron el enojo de Polino, que no las consideró técnicas. En total, terminaron con 16 puntos.