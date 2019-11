ShowMatch 2019: Sofi Morandi acusó a Aníbal Pachano de traer "malas vibras"

La participante perdió su sonrisa y decidió decirle al coreógrafo lo que siente sobre él Crédito: Prensa Laflia

13 de noviembre de 2019 • 01:53

De ser la preferida del año pasado, Sofi Morandi pasó a estar en el ojo de la tormenta. Lo que antes era frescura y simpatía, ahora es "más de lo mismo". Al menos en lo que respecta al BAR, que hace rato le retiró el voto de confianza.

En la previa, cuando todavía todo era risa, la participante contó cómo la exposición en ShowMatch le puede jugar en contra a la hora del amor: "No estoy de novia. No está bueno que digan que ando picoteando por ahí. Salí con un chico que me preguntó: 'Cómo es Marcelo en persona'. Y eso me la baja".

A la hora del jive, el ritmo de esta ronda, Sofi y Nicolás Merlí dieron todo en una coreo muy exigida. Sin embargo, y a pesar de destacar el cambio de actitud del bailarín, el puntaje no fue todo lo bueno que podría haberse esperado, y profundizó la grieta entre el jurado y el BAR.

Del lado del jurado fue casi unánime lo positivo de la evolución de la pareja. Desde el voto secreto de Pampita Ardohain, hasta el 9 de Florencia Peña, y el 5 de Marcelo Polino, el equipo cosechó 18 puntos. Sin embargo, cuando se suponía que el BAR iba a refrendar lo dicho hasta el momento, Flavio Mendoza les pinchó el globo.

"Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo el jurado", comenzó el coreógrafo. A semejante comienzo siguió un elogio a la evolución de Merlín y el señalamiento de un "estancamiento" de Sofi Morandi. Mantuvo la nota. El problema fue de Aníbal Pachano, que luego de criticar todo bajó el puntaje. "Malas vibras afuera", retrucó Morandi pero el revés de Pachano fue lapidario: "Si para vos es mala vibra, es un problema tuyo, nena". 17 puntos, lo más bajo de la ronda hasta ahora, y la confirmación que desde hace rato Morandi dejó de ser la preferida, no tanto del jurado pero sí del BAR.