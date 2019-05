ShowMatch 2019: en su regreso, Silvina Escudero decepcionó al jurado

A Silvina Escudero le duró la alegría hasta que llegó el puntaje Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 00:56

"Me fui con 15 años y volví con 72", bromeó Silvina Escudero cuando entró en la pista del Bailando por un sueño . Hace algunos años fue una figura fuerte del certamen, y en su regreso contó lo feliz que la pone estar de nuevo en el ciclo de Marcelo Tinelli .

En la previa, reveló que todo va viento en popa con Federico, el novio con el que mantiene una relación de muy bajo perfil, y reveló que preservar ese vínculo es importante "porque expuse mi vida muchos años. Él está contento con la decisión de no mostrarse". Fede Hoppe, para sorpresa de Marcelo, reveló que lo trató a Federico en una oportunidad: "Nos conocimos una vez que fuimos a comer, es piola. Me gustó su forma de ser, muy tranquilo, hacen linda pareja", reveló el productor.

Al momento de bailar, Silvina mostró una gran habilidad pero su coreografía no convenció a los especialistas. Ángel de Brito dijo que los vio muy bien, pero hubo algo que no gustó: "Mucho, mucho, mucho. Pero me quedó todo en la nada. No me gustó" (3). Carolina "Pampita" Ardohain coincidió con esa postura: "Me parece que quisieron poner toda la carne al asador, hubo mucho truco y los vi estresados, eso les quitó disfrute y no los vi recorrer la pista. Menos es más, no les puedo decir nada de técnica, pero no convenció" (6).

Florencia Peña, por su parte, se sumó a esas opiniones y consideró que Silvina es una bailarina muy virtuosa, pero que debía relajarse: "No te preocupes por mostrar tanto porque se ve, sabés hacer trucos de manera genial, me parece que los dos van a hacer algo muy lindo juntos. Relájense, diviértanse, no es necesario tanto, les pongo fichas" (voto secreto). Marcelo Polino pidió el BAR, pero dijo que le gustó mucho: "La mirada me iba a Silvina, a mí me gusta este equipo. Por ahí se zarparon un poco porque metieron todo en un día, pero fue de lo mejor que vi en esta ronda de disco" (5).

En el momento del BAR, Flavio Mendoza elogió la cantidad de trucos, pero observó que la parte instrumental estuvo "no bailada, hubo trucos increíbles, pero faltó baile", y dejó la nota igual. Laura Fidalgo coincidió en la ausencia de desplazamiento: "Hubo mucha pose, pero faltó más vuelco", y concluyó que les subía un punto. En el cierre, Aníbal Pachano concluyó que hubo "truco, más truco, más truco. Tenés que bajar un cambio, sos buena bailarina y no tenés que ser tan dramática, porque el disco es más divertido", y le bajó un punto. Con 19 en total, Escudero quedó en lo más bajo de la lista.