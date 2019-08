Crédito: Instagram

13 de agosto de 2019

¿ Pampita enamorada de Nico Occhiato? La bomba la tiró Ángel de Brito en su programa matutino. Mientras le daba un móvil a Los ángeles de la mañana, el ex de Flor Vigna se sorprendió luego de que el conductor le dijera: "¿Sabés que me parece que a Pampita le gustás?".

Como era de esperarse, Marcelo Tinelli tomó el guante y recién empezado ShowMatch se lo preguntó sin anestesia: "Está saliendo con Nico Occhiato o él directamente le tira los galgos". La modelo, sin saber dónde meterse, negó firmemente el rumor y entre risas nerviosas apuntó a su compañero jurado: "No sé por qué a Ángel se le ocurrió". De Brito no se echó atrás y sumó información: "No la voy a traicionar pero cada vez que aparece Occhiato algo me dice".

Luego de resaltar la diferencia de edad entre ambos (él tiene 27 y ella 41), Tinelli optó por echarle un manto de piedad al tema. Decisión que seguramente cambiará apenas Nico vuelva a pisar la pista del Bailando 2019.