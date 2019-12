ShowMatch: así se preparan Flor Vigna y Nico Occhiato para la gran final

Flor Vigna y Facu Mazzei festejaron al convertirse en finalistas Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 22:32

Falta muy poco para la gran final de ShowMatch 2019. El ciclo de Marcelo Tinelli tiene todo preparado para que Nico Occhiato y Flor Vigna se enfrenten en la pista más popular de la televisión argentina. Por un lado, la actriz se encuentra ante la posibilidad de convertirse en tricampeona, mientras que Nico se juega la chance de ser campeón en su primera incursión en el certamen.

Junto a Flor Jazmín Peña, Nico Occhiato mostró un gran crecimiento en la pista Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

En las horas previas al duelo, ambos equipos trabajan incansablemente en el estudio, puliendo las cuatro coreografías que deberán presentar y ultimando todos los detalles. El equipo de Nico Occhiato, integrado por la bailarina Flor Jazmín Peña y el coach Mati Ramos, se prepara para los ritmos de esta noche: disco, pop latino, jive y cha cha pop. En la vereda opuesta, Flor Vigna, junto a Facu Mazzei y el coach Mati Napp, ensayan también sus coreografías.

Nicolás Occhiato se prepara para la final del Bailando - Fuente: eltrece 00:39

Video

El duelo entre Nico y Flor tiene un agregado extra y es que ambos fueron pareja. Si bien Vigna desde hace varios años pisa con mucha fuerza en el certamen, su ex poco a poco se acercó a la posibilidad de participar en la pista. Finalmente en julio de este año, cuando ingresó al reality una nueva camada de parejas, fue su gran oportunidad. A pesar de recibir en sus ritmos iniciales opiniones severas por parte del jurado, Occhiato pronto ganó seguridad y atravesó una notable maduración en la pista, con lo que logró convertirse en uno de los favoritos del jurado y llegó a esta instancia final.

En los últimos días, Occhiato compartió su entusiasmo y sorpresa por encontrarse en la instancia final del certamen, y en Instagram brindó un sincero mensaje: "Nunca en mi vida me imaginé que iba a subir un video de una coreo de Ricky Martín bailada por mí. Jajajajajaj qué lindo cuando la vida te sorprende con estas locuras, no queda otra que disfrutarlas y vivirlas al máximo, lo que sentí bailando esto el otro día fue MÁGICO, la coreo que más disfruté. No sé qué pasara mañana (por hoy), lo único que sé es que lo que pase va a estar bien; nosotros ya ganamos. Muchas gracias por todos los mensajes llenos de tanto amor".

Flor Vigna, más serena y quizás hasta acostumbrada al duelo definitivo en ShowMatch, publicó una imagen de su equipo y unas palabras muy concretas: "Somos muy felices y agradecidos. Gracias por hacernos finalistas ".

Su bailarín Facu Mazzei, escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que mostró su emoción ante el gran 2019 que tuvo en lo profesional: "Me llevo un año increíble, un año que me enseñó mucho, estuve disponible a eso y me encantó darme esa oportunidad. Me llevo dos amigos y tremendos artistas, fue muy placentero trabajar con Flor y con Mati, los admiro muchísimo y les agradezco todo lo que me dieron, y un gustazo enorme es hacer lo que amo y al mismo tiempo AYUDAR a los bajitos; son niños que nos necesitan y MERECEN DISFRUTAR SUS DÍAS DIGNAMENTE, cómodos, calentitos, con su comida, con sus libros, su ropa, simplemente con lo que TIENEN que tener, para eso necesitamos que nos apoyes, nosotros vamos a bailar con más garra que nunca por ellos, por nosotros y para ustedes. GRACIAS, siempre!".