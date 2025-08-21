Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y lo trató de loco: “Ayúdenlo”

Luego de participar en el streaming de Martín Cirio, donde brindó una entrevista en la que relató lo mal que la pasó en su relación con Luciano Castro y los mensajes que recibía de Griselda Siciliani, Flor Vigna fue abordada por un móvil de Puro Show (eltrece) y apuntó contra su expareja.

Al consultarle el motivo por el cual la pasó mal durante la relación con su exnovio, la bailarina respondió: “Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? (...) Te puedo contar que viví un recontra re infierno, que me encantaría, hay una parte de mí que tiene ganas de decirla. Me pasó todo esto y otra parte de mí que dice, no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto".

El mensaje que le dedicó Luciano Castro a Flor Vigna por su cumpleaños en 2023, cuando eran pareja Instagram @castrolucianook

Ante su respuesta, el movilero le preguntó si Luciano la había llamado después de la entrevista con el streamer. “Sí, obvio, me llamó. No en la entrevista con Martín no, me llamó cuando estaba en España”, aseveró. Y cuando le preguntó el motivo del llamado, ella se limitó a decir: “¡Está re loco! ¡Está re loco! No te voy a contar todo. Pero sí, que la pasé recontra mal y después nada. Todo sirve para aprender“.

Sobre el diálogo que ambos tuvieron, comentó: “La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos (...) Está loco, está loco. ¡Ayúdenlo!“.

Flor Vigna contó cuáles eran los mensajes que Griselda Siciliani le mandaba "haciéndose la amiga"

Cabe destacar que la cantante participó en el streaming de Cirio y reveló los mensajes que Griselda Siciliani le enviaba a ella: “A mí me decía, tipo: ‘venite al teatro con Lucho’. Me mandaba mensajitos como ‘ay, le mando un mensaje a Lucho y no me responde. Vénganse a ver Pura Sangre’. Entonces es como que después te da bronca. Al final fue buenísimo, porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar".

Y continuó: “Después, cuando fuiste cornuda es diferente. Es como que vos vas con tu psicóloga y decís: 'Bueno, esto mejor lo guardo para mí porque si lo entrego al mundo, después vos en el Uber estás y te preguntan sobre eso’“.

Parte de la entrevista que Flor Vigna dio a Martín Cirio

Además, recordó cómo la afectó la infidelidad de Luciano en medio del lanzamiento de la serie Envidiosa que protagoniza Siciliani para Netflix. “En un momento pensé que esto me lo estaba mandando la vida, Dios, quien sea, San la Muerte, para aprender. Cuando a mí me pasó eso, estaban por todos lados los carteles de Envidiosa enormes. Todas mis amigas viendo la serie”, rememoró.

Al ser consultada si deseaba que Griselda fracase, reflexionó: “No sé si fracasar, pero sí te da mucha bronca como sucedieron las cosas. Y después te das cuenta de que el problema fue el macho, ¿entendés? Entonces, bajás un cambio con todo“.