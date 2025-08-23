LA NACION

La palabra de Sabrina Rojas luego de que Flor Vigna afirmara que Luciano Castro está “loco” y necesita ayuda

La conductora fue consultada por los dichos de la bailarina sobre su expareja y padre de sus hijos; lejos de esquivar el tema, dio su contundente opinión

Sabrina Rojas habló tras los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro
Luciano Castro y Flor Vigna fueron novios entre 2021 y 2024. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se mostraron cómplices y enamorados. Sin embargo, cuando hicieron pública la separación estalló el escándalo y ella aseguró que él le fue infiel con Griselda Siciliani, quien actualmente es su pareja. Esta semana la bailarina volvió a apuntar sin filtro contra su ex, dijo que estaba “re loco” y que había que ayudarlo. Quien reaccionó a sus dichos fue Sabrina Rojas, madre de los dos hijos menores del actor. Fiel a su estilo, no se guardó sus opiniones y dejó en claro su postura.

“¿Escuchaste lo que dijo Flor Vigna de que Luciano está loco y hay que ayudarlo?“, le preguntó la cronista de Intrusos (América TV) a Rojas. “No voy a hablar de eso”, respondió rápidamente. Pero, continuó: “Es una reflexión de como nosotros reaccionamos a la infidelidad de un hombre y a la infidelidad de una mujer. Cuando hablamos de la infidelidad del hombre, siempre salimos a buscar a la cornuda; la atosigamos para ver como está, como se siente y el hombre anda por ahí”.

Sabrina Rojas habló luego de que Flor Vigna dijera que Luciano Castro está "loco" y necesita ayuda (Foto: Instagram @rojassasi / @florivigna)
“A mí me preguntan con otra intención a la que le preguntan, tal vez, a mi exmarido”, sostuvo Rojas y arremetió: “Es una cosa que tiene que ver con el machismo. Siempre somos nosotras las locas y la historia no es así”. En ese sentido, aseguró que cuando Castro estaba con Vigna, ella ya estaba “embelesada” con Luis ‘el Tucu’ López, quien fue su novio entre 2021 y 2023. Incluso, en su momento, las dos parejas llegaron a tener un buen vínculo y a compartir eventos familiares con Esperanza y Fausto, los hijos de los actores.

Tucu López, Sabrina Rojas, Luciano Castro y Flor Vigna, con Esperanza y Fausto, los dos hijos de los actores
Siempre la historia es que las locas somos nosotras y yo siempre digo: ‘¡Si supieran!’. Siempre el hombre es el superado", lanzó la conductora. Ante esto, la cronista le preguntó por qué las mujeres “cuidan tanto” a Castro, a lo que ella se limitó a decir: “No voy a hablar de él. No me quiero meter a hablar porque no quiero estar en los portales”.

En cuanto a los dichos de Flor Vigna, esta semana la bailarina habló con Puro Show (eltrece) y aseguró que vivió un “infierno”durante su relación con Castro. “Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó y no te voy a contar toda la situación, pero te puedo contar que viví un recontra re infierno. Hay una parte de mí que tiene ganas de decir ‘me pasó todo esto’ y otra parte que dice ‘no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto’“.

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y dijo que está loco: “Ayúdenlo”
Con respecto al motivo del llamado, aunque evitó ahondar en detalles, reveló: “¡Está re loco! No te voy a contar todo. Pero sí, que la pasé muy mal. Todo sirve para aprender". Sobre el diálogo que tuvieron, comentó: “La conversación fue en buenos términos, porque yo siempre los tengo. ¡Él está loco, ayúdenlo!“.

