Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna tras tratar al actor de loco

Hace unos días, Flor Vigna participó en el streaming de Martín Cirio y contó lo mal que la pasó en su relación con Luciano Castro y los mensajes que recibía de Griselda Siciliani. Luego, apuntó contra su expareja, lo trató de loco en un móvil de Puro Show (eltrece) y generó todo tipo de repercusiones. Ahora, la pareja se pronunció al respecto en un móvil de Intrusos (América TV) y juntos le respondieron a la bailarina.

El contundente mensaje de Siciliani sobre las declaraciones de Vigna

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó sobre los avances de una casa en la localidad balnearia de Mar Chiquita, donde los enamorados tienen pensado construir. “Sí, tal vez construimos. Estamos ahí. La gente que la está armando está presentando los planos y va todo bien”, afirmó Griselda. “Aprovecho a pedir que no se le tire más en contra a los vecinos de Mar de Cobo, por favor. Porque los empezaron a hatear y son amorosos”, agregó.

Luego, la actriz habló sobre algunas quejas de los vecinos por la filmación de la exitosa serie Envidiosa. “Siempre pasa en los rodajes. Es un embole cuando llega un rodaje. Es lo peor que te puede pasar. Hay permisos para todo, es así. Es un plomazo. Cuando me pasa a mí, en mi casa, me quiero morir”, comentó.

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y dijo que está loco: “Ayúdenlo”

Finalmente, fue el turno de Luciano quien opinó sobre las declaraciones de Flor Vigna, que lo trató de “loco” y aseguró que ella vivió un “infierno” con él. "Cada uno puede decir lo que quiera. No tengo nada que decirte realmente", aseveró el galán. En esta misma línea, le consultó a Griselda si tenía algo para decir sobre los mensajes que ella le había enviado a la ex de su novio. “No hablo de la intimidad de nadie. Ni de la mía, ni la de otras personas. Y esas cosas son cuestiones de la intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, está bastante moda, pero no, a mí no me gusta”, sentenció.

Asimismo, Castro agregó: “Cada uno puede decir lo que quiera. Yo por lo menos no hablo de la intimidad de nadie y no lo hago nunca. Obviamente que lo que no me gusta es que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero. Pero después, cada uno puede decir lo que quiere”. Ante esta respuesta, el cronista comentó: “Sabrina, en su momento, dijo que vivió calvarios, Flor dijo que vivió infiernos. Ella no dice nada”.

En ese momento, antes de que Luciano se exprese, Griselda lo interrumpió y dijo: “Respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió infiernos, respetemos lo que dice. Seguramente los vivió. Esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá. Si ella dice eso, por algo será. Digo, respetemos eso y listo. Después cada uno habla de lo que quiere”.

Flor Vigna contó cuáles eran los mensajes que Griselda Siciliani le mandaba "haciéndose la amiga"

Cabe destacar que en el streaming de Martín Cirio, Flor Vigna reveló los supuestos mensajes que Griselda Siciliani le habría enviado a ella mientras estaba en pareja con Castro. “A mí me decía, tipo: ‘venite al teatro con Lucho’. Me mandaba mensajitos como ‘ay, le mando un mensaje a Lucho y no me responde. Vénganse a ver Pura Sangre’. Entonces es como que después te da bronca. Al final fue buenísimo, porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar", confesó.