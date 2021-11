ShowMatch: de la gran noche de Rochi Igarzábal a la propuesta fallida de Lizardo Ponce

Comienza una nueva semana en ShowMatch, y el ritmo de Comedia musical sigue adelante. Al momento de iniciar la emisión, Marcelo Tinelli recordó que el día martes serán dos las parejas eliminadas, quedando siete celebridades en competencia. Y dicho eso, le dio la bienvenida a Rochi Igarzábal, encargada de abrir la pista durante el lunes.

La actriz apareció caracterizada como Evita. En ese momento explicó que su propuesta era la de adaptar ese conocido musical, y explicó: “Yo vengo de desafío en desafío. Va a haber un despliegue en todo sentido, te vas a llevar una sorpresa”.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito no ocultó su entusiasmo, y explicó: “Hicieron algo muy difícil, y apostaste a cantar durante todo el cuadro. Creo que sos la que más canto, pasaron por muchos momentos, pudieron resolver bastante y resumir lo que se ve en la obra. Hubo algunos baches, y la escena del balcón le faltó un poco de peso. Muy difícil resolver todo esto, pero me gustó chicos, estuvo muy bien” (7). A su vez, Carolina “Pampita” Ardohain aseguró: “Voy a felicitar la valentía, eligieron un desafío mayor” (voto secreto). Muy contenta con las devoluciones, Rochi comentó: “Este es un personaje histórico, y lo hice con todo el respeto”.

En su turno, Guillermina Valdes consideró que la vio muy “cómoda” en ese rol, y destacó: “Me gustó tu elección como actriz, que te permitas atravesar este miedo, y lo hiciste muy bien. Se te vio transitando todos los espacios, me pusiste la piel de gallina” (9). Por su parte, Jimena Barón aseguró que a un número de Evita no le tenía mucha fe, pero luego concluyó: “Me gustó mucho esta propuesta, me pareció fresca, distinta y actual. Y a mí me ponés la bandera argentina, me agarra todo el patriotismo, y eso me conmovió también. Estuviste hermosa, me gustó mucho” (8). En el cierre, Hernán Piquín se sumó a los elogios, y opinó: “Te noté mucho más cómoda que en el merengue, mucho más contenta. Y realmente fue así, me encantó cómo lo interpretaste, cómo nos hiciste sentir a Evita. Estuvieron muy bien” (8). Con 32 puntos, Rochi tiene su pase asegurado para el próximo ritmo.

La segunda pareja de la noche, fue la de Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala. Ellos llevaron una propuesta basada en Aladdín, y el influencer aseguró: “Lo hicimos con mucho esfuerzo”. Pero lamentablemente, eso no le impidió recibir unos puntajes muy bajos.

Cuando empezó la votación, De Brito aseguró que a Lizardo, el ritmo no lo favoreció “porque debió actuar, bailar y cantar. No sé qué querías contarnos, y cuando te tocó cantar, llegaste agitado. Tampoco la rompiste bailando. Me quedé sin palabras” (0). Pampita aseguró que le gustó la puesta, y sorprendió: “Tenía tan poca expectativa con Lizardo, que en un momento me gustó. No está tan mal, no sé si me sale una cosa de tía que ya le agarré cariño. Es cierto que la actuación estuvo floja, pero el final estuvo prolijo” (voto secreto).