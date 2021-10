ShowMatch: el reclamo de Jimena Barón: “A la gente que tiene poder, dejen de chorear y ocúpense de que la gente viva mejor”

El ritmo homenaje continúa en ShowMatch, y durante el lunes, fueron dos las parejas que tomaron la pista. Por un lado, hubo un momento de gran show vinculado al folklore, y por el otro, una emotiva celebración al deporte argentino. De esa manera, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida a una noche muy especial en “La Academia”.

El responsable de abrir la pista fue Agustín Barajas, el joven español que es pareja de Hernán Piquín. El bailarín contó que su homenaje estaba vinculado al mundo del folklore, y explicó: “Me he querido enfrentar a lo más difícil para mí. Yo bailo folklore español, que tiene algo de similitud en la forma del zapateo, pero es diferente a la hora de articular. Pero esta es mi manera de agradecer a Argentina el cariño. Conozco a muchos argentinos que están en España, y también es para ellos porque sé que extrañan”.

Luego de un ambicioso número, comenzó la votación y Ángel de Brito opinó: “Me parece que usaron muchas expresiones del folklore, me gustás vos como participante, pero hoy no me convenció” (4). Ante esa devolución, Barajas confesó que le “dolió” el puntaje, y retrucó con optimismo: “Yo tengo esa cosa, que hasta que no consiga un diez tuyo, yo de aquí no me muevo. Cuando termine todo, yo creo que nos iremos a tapear por ahí, y verás el sentido del humor que tengo”. Muy tajante, De Brito le aseguró que no pensaba regalarle un puntaje alto solo por ser “el novio de Piquín”, y en ese momento, el mismo Hernán Piquín exclamó: “No me lo regalaba a mí, no te lo va a regalar a vos”.

En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain se mostró a favor del número, y comentó: “Sabiendo bailar de todo, te llevás de Argentina un ritmo más. Me gustó la propuesta, me pareció redondita, y muy limpia” (8). Más adelante, Guillermina Valdes se sumó a los elogios: “Me gustó la cuestión de la hermandad, y el baile es muy representativo de eso. Fue muy lindo el malambo, no me emocionó tanto, pero ustedes son dos lindos bailarines que siempre están frescos, los felicito” (7).

Por su parte, Jimena Barón confesó la emoción que le significó el número, y exclamó: “Yo vengo de Bariloche, este país es increíble, y justo hoy traen este homenaje. Estaría buenísimo que la gente que tiene poder, y se debería encargar que nosotros los argentinos vivamos mejor, dejen de chorear y ocúpense que la gente viva mejor. Tenemos un país del carajo, no puede haber gente durmiendo en la calle, no puede haber gente sin poder laburar, no puede haber gente que después de esta pandemia quedó culo para arriba. Me emociona profundamente el país que tenemos, y vienen hoy justo con este homenaje. Amo el país, amo nuestra gente, así que por favor, es tan injusto. Me parece que en este sentido, Agus es un súper homenaje de tu parte, estuvo muy bien hecho y aportó mucha magnitud a este programa de televisión” (8). En el cierre, Piquín celebró la propuesta, y destacó: “El desafío en el que te metiste, en las posturas, que no son las tuyas, las tradiciones que no son de tu país, y te felicito porque no cualquiera lo puede hacer. Y sé que te une algo más a este país, que soy yo, y te lo súper agradezco” (voto secreto).

En segundo lugar Mario Guerci, junto a Sole Bayona, ejecutaron una coreografía que homenajeó el deporte en Argentina, y el modelo explicó: “Queremos contar el esfuerzo que significa hacer deporte, y cómo nos hermana”. Y luego de un número que culminó con importantes estrellas del rubro, llegó la instancia del puntaje. En ese momento, De Brito expresó: “Me parece que este equipo es siempre muy original, y esto lo hicieron bien, son creativos. Me gustó la parte acrobática de los invitados, y Mario un poco flojo con el baile, pero me pareció sentido el homenaje, felicitaciones” (8).

A continuación, Pampita aseguró que la pareja siempre prepara alguna sorpresa, y detalló: “Me gusta cómo trabajan, porque a pesar de las falencias del baile, siempre le buscan la vuelta” (8). En su turno, Valdes los felicitó y consideró que fue “una buena noche para ustedes” (8), mientras que Jimena Barón fue mucho más severa: “Era como la publicidad de un gimnasio, virtuosismo pero en el todo como homenaje, no me gustó” (5). En el cierre, Piquín se sumó a la mirada de su compañera de jurado, y concluyó: “No explotaron, no me gustó mucho” (voto secreto).