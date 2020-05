Silvina Luna: "Mi mamá sufrió violencia de género de parte de mi papá"

Silvina Luna recordó los duros momentos de su infancia. Crédito: Instagram

A pesar de transitar los programas siempre con una sonrisa, Silvina Luna ha tenido una vida difícil . Más allá de los problemas de salud productos de una mala praxis, en cinco meses la modelo quedó huérfana. Fue en marzo de 2008 cuando murió Sergio Omar Luna, su papá; y en agosto Roxana Cheri, su madre. Luna quedó sin las dos personas que más la habían apoyado en su aventura de mudarse de su Rosario natal a Buenos Aires para probar suerte en los medios. Los mismos que también marcaron su infancia y adolescencia ya que, al decir de la estrella: "me crié como pude".

En una charla con Nicolás Magaldi en KZO , Silvina abrió su corazón y recordó a su familia: "Mis viejos eran bastante adolescentes en lo que fue mi crianza y su modo de relacionarse. Muy pasionales los dos, en mi casa se armaba bastante bardo. Mi papá no era muy cariñoso, no tengo registro del afecto . Pero después entendí de dónde venía él y cómo demostraba su amor".

El matrimonio estuvo junto durante veinte años, y se separó poco antes que la ex Gran Hermano decidiera dejar su ciudad natal, y también algunos recuerdos poco felices de su infancia: " Mi mamá, cuando yo era muy chica, sufrió violencia de género . Mi papá estaba pasando un momento de adicciones, no lo justifico pero entiendo desde qué lugar lo hacía. Después pudo revertir eso. Era picante la situación en mi casa".

Las circunstancias la llevaron a adquirir responsabilidades desde muy pequeña, a ser "grande de chica", como ella misma le expresó a Magaldi: "A pesar de todo siempre fui muy alegre y tiré para adelante. Estaban los roles muy invertidos, durante mucho tiempo yo fui el sostén de ellos . No pude vivir cada etapa como la tenía que vivir, y que ellos me acompañaran y me dieran cierta seguridad".

No es casual que durante la entrevista el tema haya surgido tan abierta y francamente, el aislamiento producto de la cuarentena despertó en Silvina muchos recuerdos del pasado: "Los pensé un montón, estuvieron muy presentes. Siento muchas ganas de tenerlos, para contarles cosas lindas que me pasan. Los abrazo y los honro todos los días de mi vida siendo feliz".

