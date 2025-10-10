La muerte de Silvina Luna: pidieron indagar al médico Aníbal Lotocki

El 31 de agosto de 2023 falleció la actriz y conductora Silvina Luna. En las últimas horas, el fiscal Pablo Turano pidió indagar al médico Aníbal Lotocki. El representante del Ministerio Público sostuvo que el imputado “incurrió en la omisión de actuar que derivara en la muerte” de la víctima.

“La actuación dolosa previa de Lotocki como profesional de la salud tuvo como resultado ciertas lesiones que presentó Luna -granulomas- que no solo generaron aquella responsabilidad penal por la que fuera condenado, sino también generó un deber de salvamento para con ella, el deber de tomar acciones positivas tendientes a neutralizar o al menos morigerar los daños previos producidos por su actuar”, explicó el fiscal Turano en un dictamen presentado ante la jueza nacional en lo criminal y correccional Graciela Angulo, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Turano fue contundente: “Fue la omisión de cumplimiento de ese deber lo que derivó en la muerte de Luna, tal cual se concluye de la lectura de la pericia médica producida en autos”.

Aníbal Lotocki fue detenido en octubre de 2023

En febrero de 2022, el médico había sido condenado a la pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina tras haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves, donde las víctimas fueron Luna, Estefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

El fiscal general Sandro Abraldes y las querellas presentaron recursos y, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara de Casación Penal amplió la condena de cuatro a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 instagram.com/silvinalunaoficial/

Además, el 31 de octubre de 2023, el fiscal Pablo Recchini pidió que Lotocki sea sometido a juicio oral y público por el delito de por el homicidio simple. Se trata de la causa donde se investiga la muerte de Rodolfo Zárate, un paciente del facultativo acusado, ocurrida en abril de 2021.

Ahora, el fiscal Turano explicó sobre la muerte de Luna, que tenía 43 años: “El actuar disvalioso previo de Lotocki generó un riesgo que, como su generador, estaba obligado a neutralizar. Lo que aquí se le imputa es la omisión de neutralizar ese riesgo previamente generado, omisión que tuvo como resultado la concreción de aquel riesgo a través de la muerte de Luna”.

Entonces, el representante del Ministerio Público pidió que se indague a Lotocki como “autor penalmente responsable de la muerte de Luna”, en los términos del artículo 79 del Código Penal, es decir, por homicidio simple, que prevé una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Luna estuvo internada 79 días. Como se dijo, falleció el 31 de agosto de 2023. Según la autopsia, en su cuerpo “observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para el mecanismo mortal”.

Así lo reflejó el resultado final de la autopsia que Centro de Asistencia Judicial Federal del Departamento de Tanatología de la Morgue Judicial le entregó a las autoridades judiciales que investigan las causas del fallecimiento de Luna.

El informe de la necropsia detalló, en sus párrafos finales, que “la muerte de Luna, determinada macroscópicamente, ha sido: causas a determinar”. Y enumeró una extensa lista de estudios complementarios para establecer, finalmente, qué provocó el fallecimiento.