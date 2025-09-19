Qué dijo Fernando Burlando sobre la última pericia que le hicieron a Silvina Luna

A dos años de la muerte de Silvina Luna, la búsqueda de justicia continúa. Un nuevo informe pericial salió a la luz y Fernando Burlando, abogado de la modelo, reveló los detalles. La causa de muerte confirmada por los médicos forenses fue un tromboembolismo pulmonar, resultado de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño.

Burlando habló sobre la última pericia de Silvina Luna

Fernando Burlando, en diálogo con El diario de Mariana (América TV), cuestionó la lentitud de la Justicia, ya que la información reciente sobre el cuerpo de la modelo no se utilizó en el juicio que condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión.

Fernando Burlando habló de las pericias realizadas a Silvina Luna

“Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad, porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio que tuvo como víctimas a Pamela Sosa, a Stefy Xipolitakis, a Gabriela Trenchi y, obviamente, a Silvina. Pero la Justicia no se equivocó, no se corrió ni un centímetro de su camino. Sí, fue muy lenta”, declaró el abogado.

Los productos de Lotocki

Esta pericia probó que los productos que el médico usaba no eran los recomendados por los laboratorios. “Yo entiendo que ustedes digan la cantidad no es importante, pero la cantidad que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse. La cantidad de producto que tenía en las piernas, en los glúteos, en sus piernas, en sus rodillas y en cuanta parte del cuerpo que ustedes se imaginen, que migró por todos lados, era infernal. Esto es como decir: ‘¿Un Geniol te hace mal?’. Y no, no te hace mal, pero hoy por la noche quedate tranquilo y tomate tres kilos de Geniol. Al día siguiente me decís cuáles son las consecuencias...“, ejemplificó.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023

Burlando añadió: “También probamos que el producto que se encontraba en laboratorios no era el que usaba este hombre, es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver. Esto era un preparado que hacía Frankenstein. Él mezclaba con grasa y todo lo hacía en un lugar que no estaba habilitado para hacer las intervenciones que hacía”.

El sufrimiento de Silvina Luna tras su operación con Lotocki

Fernando Burlando recordó las consecuencias psicológicas y emocionales que enfrentó Silvina Luna

Fernando Burlando recordó la difícil situación que vivió Silvina Luna tras la operación. “Recuerden que dentro del suplicio de Silvina Luna, ella salió a cococho de ese lugar, casi dormida y después de una intervención, porque no la querían dejar en el lugar porque se venía el fin de semana”, relató.

“En el principio de la diligencia que realizó el cuerpo médico forense, figura y consta el verdadero suplicio de Silvina Luna. Fueron años, no solamente de lucha por su salud, sino por tratar de que se haga justicia en medio de prejuicios y frivolidades. Yo escuché en los propios Tribunales: ‘Y bueno si se fue a hacer el c..., que se embrome’”, analizó Burlando sobre el impacto psicológico y emocional, que sufrió Silvina Luna en sus últimos días.

