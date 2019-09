Silvio Soldán recordó sus amores, habló de sus hijos y eligió cuál de todos los programas que condujo es su favorito Fuente: Archivo

"Dicen que nunca corté el cordón umbilical pero a los 17 años ya vivía solo. Un día se me ocurrió comprar una casa y había otra en venta al lado y se la compré para ella. Y ese es el cordón umbilical. Pero había que echarle la culpa a alguien, y cobró mi vieja", señaló Silvio Soldán, entrevistado por Carla Conte para el ciclo Confrontados.

En un clima íntimo, el conductor se animó a a hablar de la fuerte relación que lo unió a su madre, Tita, que muchas veces fue señalada como un "obstáculo" dentro de sus relaciones de pareja. "Mi mamá nunca tuvo problema con ninguna pareja mía", recalcó Soldán. "Un día mi mamá le preguntó: '¿Por qué hablás tan mal de mí y de mi hijo en los medios?'. 'Porque me pagan muy bien, Tita', contestó", recordó sin mencionarla, pero en clara alusión a Silvia Süller, su ex pareja. "Mi vieja nunca le cerró la puerta a nadie, ni siquiera cuando estuve en la cárcel".

Soldán rememoró cómo conoció a la Süller. "Habíamos arreglado poner una ruleta en Grandes valores del tango, con títulos de tangos en lugar de números. La gente tenía que llamar y alguien debía girar la rueda. Y fue Silvia. Lo primero que le dije fue: '¿Qué tenes que hacer esta noche?'. Y así nació el romance. Hoy ya no tenemos vínculo. La relación se terminó hace 28 años. La recuerdo con altibajos", aseveró.

Con su otra pareja mediática, Giselle Rímolo, tampoco tiene vínculo. "No sé nada de ella. Prefiero ni acordarme. No sé si está adentro o afuera, si está bien o mal. No tengo rencores ni odios con nadie pero tengo memoria. Me han hecho macanas en la vida y estafado varias veces, pero ya fue. No se puede modificar. Para mí, lo que se muere está muerto", aseguró.

Soldán estuvo dos meses en la cárcel, en 2004, acusado de asociación ilícita con Rímolo. "En el 'country' estuve 61 días y medio y pasó. Tampoco tengo rencores. Son sorpresas que te da la vida, ya está, a otra cosa. Lo digo de verdad. Tengo una gran facilidad por olvidar las cosas que me hacen daño", indicó.

Padre de dos hijos, dijo sobre ellos: "El mayor, Silvio Augusto, tiene 50 años y algunos problemas de salud. Y Christian está muy bien, es un pequeño empresario. Nunca le pregunto sobre la madre, aunque sé que se vieron en el entierro de la abuela. No lo presiono, jamás le aconsejé que no vea a la madre, todo lo contrario. Lo que él decida está bien porque tiene 28 años y es un chico muy pensante. Es un tipo serio, como yo y laburante. Qué sacó de Silvia no lo sé, nunca me puse a pensar".

Silvio Soldan: "Me enamoro muy fácil" - Fuente: el nueve 03:18

Video

Enamoradizo, confesó que tiene novia. "Ser enamoradizo me trajo todos los problemas imaginables. Corazón débil, que se enamora fácil. Hoy estoy enamorado también; ella me siguió hasta que me alcanzó. Y eso que yo no quería saber nada. Estamos juntos pero en casas separadas y esa situación es fantástica. No sé si ronca, porque cuando estamos juntos no dormimos [se ríe]. Soy monógamo cuando estoy bien con mi pareja, y si no está todo bien, me pierdo. Tuve varios amores famosos ocultos pero no voy a confesar nada", dijo con picardía.

También se refirió a los dos programas que marcaron su historia laboral: Grandes valores del tango y Feliz domingo. "Luché mucho y fracasé un montón de veces. Eso es hermoso porque fracasar te fortalece, si estás convencido de lo que haces. Hugo Del Carril fue el primer conductor de Grandes valores del tango. Después lo hizo Juan Carlos Thorry y yo lo cubría si él no podía hacerlo. Y un día se cansó del ambiente artístico, se compro un hotel en Necochea y se fue aunque a los dos meses se fundió y volvió. Pero no quiso regresar al programa y quedé yo. Los primeros días fueron complicados porque no era lo que yo quería, no lo sentía. Me gusta más lo popular. Un día desplazaron a cierta persona y pude ponerle mi impronta", recordó.

"A Feliz domingo también lo conducía otra persona en un inicio: Orlando Marconi. Un día lo crucé y me dijo que lo aburría hacer preguntas y repuestas y me pidió que hiciera las cosas serias del programa. Hasta que un día se enojó con el canal y ahí quedé yo. Pero si tuviera que elegir un programa, elegiría el primero, que se llamaba Special, con las figuras más importantes del mundo de la canción. Lo hice durante 11 años", confió.