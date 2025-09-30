Silvio Soldán habló de la internación de su hijo: “No se va a recuperar, desgraciadamente”

Silvio Soldán visitó el programa de Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi Live y se abrió ante el periodista al revelar el estado de salud de su hijo mayor, Silvito, que se encuentra internado hace tiempo en una institución de salud mental. “No se va a recuperar, desgraciadamente”, reconoció, visiblemente emocionado.

Silvio Soldán se abrió en una charla con Ángel de Brito

Al hablar del tema de la paternidad, el conductor de Feliz Domingo reveló dos realidades muy distintas de sus dos hijos: Silvio, de 56 años, que fue adoptado junto a la locutora Marta Moreno, y Christian, de 34, producto de su pareja con la vedette y mediática Silvia Süller. “¿Cómo sos como papá?”, le preguntó de Brito en su ciclo Ángel Responde. “No sé, preguntale a mis hijos”, dijo Soldán entre risas y contó detalles de su vínculo con el menor de los dos: “Con Christian nos llevamos maravillosamente bien y somos vecinos, estamos a cuatro pisos de distancia”.

“Se juntan a ver el partido, te escuché”, comentó el periodista de espectáculos y el presentador de 90 años le precisó que se reúnen asiduamente para ver “principalmente a la selección y a Boca”. Christian Silvio Soldán nació en 1991 y es un empresario dedicado a la gastronomía y hotelería. Mantiene una buena relación con su padre, ya que actualmente vive cerca de él, pero no tiene vínculo con su madre. Desde siempre tuvo un perfil bajo, alejándose del mundo artístico y mediático de sus padres, y enfocándose en su carrera.

Silvio junto a su hijo Christian (Captura: Telefe)

“¿Y con tu otro hijo?”, le preguntó rápidamente de Brito sabiendo que se metía en un tema sensible. Fue ahí que se abrió una puerta hacia la emoción de Soldán, que tuvo que contar el duro proceso que atraviesa con Silvito. “Bien, pero está internado. Tiene problemas”, reconoció el exconductor de Grandes Valores del Tango.

“Es muy difícil, pero hay que afrontar la vida. Lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar, desgraciadamente. Es lo que te da la vida”, comentó Soldán, conmovido por la situación, que no suele hablar públicamente de este tema. “Te lo pregunto porque sos un tipo que no se rinde, en todas las partes de tu historia vamos viendo eso. Sos fuerte”, le reconoció Ángel. “Gracias a Dios, sí”, aceptó el halago.

Silvito Soldán padece una enfermedad mental grave que no tiene cura, aunque puede haber mejoras con tratamiento. Actualmente, permanece internado en un centro neuropsiquiátrico donde recibe cuidados permanentes. Su padre expresó en varias ocasiones que la situación es muy difícil y dolorosa, pero él mantiene fortaleza y acompaña a su hijo con optimismo pese a la dura realidad de que no se podrá recuperar completamente de su afección.