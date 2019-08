Silvia Süller habló sobre el reencuentro con su hijo Christian Soldán, de 28 años, tras 10 años de distanciamiento

Silvia Süller habló este fin de semana sobre el emotivo reencuentro que vivió con su hijo Christian, fruto de su relación con el conductor Silvio Soldán, tras estar distanciados 10 años. El encuentro se dio en el Cementerio de la Chacarita cuando ella y sus hermanos despedían los restos de su madre Nélida, quien murió el miércoles pasado.

"Iban a poner el cajón en el nicho y preguntaron si alguien quería acercarse y tocarlo por última vez. Entonces nos acercamos todos. Christian también se acercó a mí y me agarró de la cintura. Entonces yo lo agarré del brazo y después me fui del brazo con él", dijo Süller en Implacables, el ciclo de elnueve.

"No me acuerdo mucho qué me dijo. Hablamos bien. Él está, me ayuda económicamente. Me dijo: ´No pasa nada, va a estar todo bien, ma´. Me acuerdo de eso, nada más. Después tengo toda una confusión de cosas en la cabeza (...) Estaba su novia Denise y le dije: ´Acercámelo, lo amo tanto´", explicó.

"Yo lo amo a Christian. Te amo, no sé si él está viendo el programa pero espero que esto que pasó sea el principio de algo lindo, de algo bueno. Que podamos reanudar el vínculo madre e hijo. Porque hace diez años ya [de distanciamiento] y realmente no pasó nada entre nosotros. Son viejos rencores. Yo no lo voy a hostigar, no lo voy a molestar. Simplemente, aunque sea una vez por mes, un llamado o un encuentro", dijo Süller muy conmovida.

En cuanto a las posibles razones del distanciamiento dijo: "Siempre le di todo mi cariño y ni hablemos en cuanto a lo material. Lo que pasa es que yo hablaba mucho del padre y él se puso de parte de él. Cuando era chiquito, él me decía: ´A mí no me importa que vos hables mal de mi papá cuando vas a la televisión, siempre que te paguen´".

Silvia y su hijo Christian Soldán en la despedida de los restos de la madre de la mediática

Por otra parte, Silvia habló de Soldán y y lo cuestionó por no poder "tomar un café con ella", o llamarla para darle las condolencias.

Además se lamentó por la pérdida de sus padres y volvió a señalar que la muerte de su mamá fue por mala praxis médica: "Pido un poco de piedad (...) Es muy fuerte lo que viví. Perder el año pasado a mi papá y este año a mi mamá. Lo de mi papá era predecible, pero lo de mi mamá no. Mi mamá se fue en diez días, la fueron, porque mi mamá estaba bien. Estaba mejor que yo".

Recordemos que la semana pasada Silvio Soldán participó del segmento "Dilema", de Pamela a la tarde y dijo: "Lamento mucho su muerte [haciendo referencia a la mamá de Süller]. Era muy buena persona". Además había aclarado que no tenía contacto con su expareja como para darle el pésame.