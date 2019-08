Sofía Bonelli, durísima contra Mariana Nannis: "Está despechada"

La modelo, que es señalada como la novia de Claudio Paul Caniggia, se defendió de los ataques de Mariana Nannis Crédito: Instagram

29 de agosto de 2019 • 19:13

Aunque no haya ninguna confirmación oficial, todos la señalan como la supuesta "tercera en discordia" en el escandaloso divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Por eso, cansada de las acusaciones en su contra pero sin dar detalles de su relación con el exfutbolista, Sofía Bonelli volvió a defenderse en Incorrectas.

Desde Brasil, donde se encuentra haciendo una campaña de trajes de baño, la modelo se comunicó telefónicamente con Moria Casán y volvió a hacer su descargo. "No estoy en medio de la pareja, así que no puedo hablar ni por Claudio, ni por Mariana. Ella habló de mi pero yo nunca hablé mal de ella, solo di mi opinión", comenzó, intentando despejar los rumores que la vinculan sentimentalmente con el exjugador de la Selección Nacional.

En cuanto a los motivos por los cuales Nannis la trató de "prostituta y drogadicta", Bonelli aseguró: "Obviamente que Nannis está despechada y por eso está diciendo cualquier cosa de mi persona. Desde que llegó a Ezeiza que no para de decir barbaridades. Ya se está ocupando mi abogado de este tema".

Luego, siguió defendiéndose de todos los que la acusan de "trepadora": "Yo no tengo ningún interés de estar saliendo con ningún famoso. Estuve con parejas mucho más famosas que Claudio, me importa nada un Caniggia. Jamás hice ni haría pública una relación porque no me interesa dar a conocer mi intimidad".

"Yo no voy a hablar de Claudio, no me interesa, no tengo nada que decir. Esa mujer se metió conmigo y dijo barbaridades y yo salte", señaló. Sin embargo, aprovecho para sembrar algunas sospechas sobre las infidelidades de Nannis hacia su marido durante estos años: "Yo también sé cosas por amigos que tenemos en común (...). Ella si tiene una relación en el exterior y nadie lo da a conocer. No habrá fotos, no habrá nombres, pero tiene una pareja. Si cada uno hizo su vida, entonces que dejen de ser hipócritas. Que ella deje de negar, deje de mentir, que diga: 'Ok yo también hice lo mío', porque hasta ahora el malo de la película es él".

Por último y antes de cortar la llamada, se refirió a los dichos de Nannis en el programa de Susana Giménez el domingo pasado. "A mí nadie me defiende a nivel mediático, sé defenderme muy bien sola. No necesito a ningún [Fernando] Burlando; puedo hablar por mí misma. Ella va a tener que aclarar legalmente las barbaridades que dijo en el programa de Susana Giménez. No lo dijo en la intimidad con su expareja, lo dijo en el programa más visto, ante millones de personas. (...) No se puede banalizar así el tema de la violencia", finalizó.