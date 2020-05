Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro: "No nos estábamos comunicando" Crédito: Captura de TV

Tras varios rumores de crisis , Sofía "Jujuy" Jiménez rompió el silencio y confirmó su separación de Juan Martín del Potro . Este lunes, la modelo dio la primicia en Los ángeles de la mañana y explicó los motivos de la ruptura con el tenista: "No nos estábamos comunicando".

"La realidad es que la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión, al menos a mí me está pasando eso", comenzó "Jujuy" en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece. En cuanto a los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, explicó: "Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como 'bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena post viaje y ver'. En el medio vino mi mamá a Buenos Aires, es como que pasaban los días y dije: 'No puedo dejar de disfrutar a mi vieja que está acá'", relató la modelo que decidió volver a su departamento para pasar unos días con su madre .

Tras aclarar que con Del Potro ya estaban conviviendo desde hace un tiempo, la conductora dio a entender que estaban en momentos distintos: "Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido . Nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan claro todo. No hay una cosa concreta que haya hecho que nos separemos. La convivencia se volvió complicada", advirtió sin querer dar demasiados detalles.

Ante la insistencia de las panelistas por saber más al respecto, la morocha aclaró que oficialmente están separados desde hace dos semanas: "No me gusta dar demasiados detalles de la relación. Cada uno tiene lo suyo. No es que hay una característica puntual. No nos estamos hablando, decidimos tomar distancia hace dos semanas (...). Me fui yo porque estábamos viviendo en su casa", confesó mientras aseguró que "fue una decisión en conjunto".

Tras advertir que las cosas terminaron bien entre ellos, la jujeña agregó: "Es triste hacer la valija e irme. Igual todavía tengo mis cosas ahí. Cuando llegó mi mamá me fui, pero en ese momento no estábamos separados. Pasó un tiempo y decidimos tomar una decisión adulta. Dijimos: 'Esto no nos está sumando ni a vos ni a mí', pero no voy a entrar en intimidades de la pareja", lanzó al tiempo que aclaró que no hubo terceros en discordia.

"Yo soy perceptiva y cuando me doy cuenta de que algo no está fluyendo, se me prende la alarma. Quedarme con él hubiera sido lo más cómodo pero me gusta hacerme cargo de mi vida. Veremos qué pasa post cuarentena", remató Jiménez, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.