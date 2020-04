La modelo y conductora hizo un descargo en sus redes sociales

29 de abril de 2020 • 11:19

Sofía "Jujuy" Jiménez hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram y contó por qué no está pasando la cuarentena con su novio , Juan Martín del Potro . La modelo desmintió hace pocas semanas una ruptura con el tenista , y había asegurado que estaban conviviendo en el departamento del deportista. " Ahora estoy con mi mamá, se dio así ", expresó.

Luego de que se confirmara la separación de de Laurita Fernández y Nicolás Cabré , toda la atención se desvió hacia Jiménez y Del Potro, ya que su amor también estuvo en el ojo mediático a fines de marzo, cuando en Intrusos afirmaron que estaban en crisis. "No estamos separados, de hecho llegamos juntos de Miami hace 12 días y estamos haciendo la cuarentena juntos", había retrucado la modelo en aquél momento.

Un mes y medio después, la conductora contó a través de un posteo que ya no vive bajo el mismo techo con su novio. Primero, dejó en claro que lo que parece "realmente importante" en este contexto de pandemia de coronavirus es aportar contenidos para ayudar a sus seguidores a que les resulte más llevadero el aislamiento. "Siento que el mundo nos está invitando a generar cambios profundos, internos, externos, profesionales", escribió.

Luego se refirió a su relación con Del Potro: "Entiendo que muchos se preguntan porque no subimos fotos juntos con Juan . ¿Están haciendo la cuarentena juntos? ¿Por qué no se muestran? ¿Están en crisis? No sé, nos salió así ". Y agregó: "Entiendo que muchas parejas lo hacen y está buenísimo. También comprendo el trabajo periodístico (...), pero en esta oportunidad me nació compartir otras cosas ".

Finalmente, confesó que tuvo que trasladarse por motivos de "fuerza mayor ": " Mi mamá es una persona de riego y estoy 'encuarentenando' en Buenos Aires con ella. El hecho de acompañarla y cuidarla lo vivo como una fortuna y regalo de la vida, porque durante el año se nos hace difícil ya que ella vive en Jujuy". Y cerró: "En su momento tomé los recaudos necesarios para moverme de un lugar a otro, y aquí estoy. De paso, disfruto y descubro mi departamento, que con mucho esfuerzo y amor conseguí".