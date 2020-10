Sol Estevanez, sobre su amistad con Wanda Nara: "Es imposible seguirle el tren" Crédito: Instagram

Alejada de los medios, Sol Estevanez reapareció públicamente hace unos días haciendo shopping en París junto a Wanda Nara. Es que desde hace unos meses la actriz de telenovelas está viviendo en la capital francesa debido a la actividad deportiva de su marido, el polista Mariano "Nito" Uranga. Este mediodía, Sol charló con Intrusos y habló de todo: su sorpresiva amistad con la mujer de Mauro Icardi, el grave accidente con fuego que en el mes de agosto protagonizó su hermano Sebastián y las graves denuncias contra Juan Darthés.

"Estamos instalados en Chantilly, un pueblo en las afueras de París. Llegamos a mediados de agosto porque Nito está jugando la temporada de polo y lo acompañé con la familia", comentó la hija de uno de los productores de telenovelas más importantes del país.

Al contar cómo son las medidas preventivas contra el coronavirus en París, la artista aseguró que todos los bares, restaurantes y museos funcionan con regularidad aunque por la noche se acaba de instaurar el toque de queda. Enseguida, su relato trajo a colación las imágenes de ella paseando y haciendo shopping con Wanda Nara y Natacha Eguía (esposa del "puma" Juan Imhoff) y Estevanez habló de su relación con la mediática y aseguró que Icardi es fan del polo y por eso se hizo muy amigo de su marido.

"Con Wanda estamos íntimas. La conozco cuando trabajamos juntas en una novela de Telefe. Es una excelente actriz, tiene pasta para la actuación", reveló dando cuenta de una relación que data de hace años y que se acrecentó aún más en su estadía en Europa. Tras contar lo divertida que es, Sol hizo referencia a la tarde de compras que se viralizó en redes: "Yo le llevaba las bolsas, chicos. Es imposible seguirle el tren, no me lo permite mi religión. No es compulsiva igual, sabe lo que quiere. Va y paga", indicó, desmintiendo que pida canje o descuento.

Minutos después, hizo referencia al accidente casero que tuvo su hermano en el mes de agosto. Luego de confesar el susto que se llevó al verlo todo quemado, comentó: "Él está súper agradecido de que no le pasó algo más grave. Es muy difícil el tema del fuego". Y enseguida, relató con lujo de detalles cómo fue el incidente: "Estaba queriendo prender el hogar de su casa, no prendía y cansado tiró una botella de alcohol. Le explotó en la cara y en la mano derecha. Dice que era un dolor tan grande que no podía manejar, pensó que se moría. No podía apagar el fuego de su propio cuerpo".

"Yo lo vi a los dos o tres días y no lo podía creer. Estaba totalmente quemado. Por suerte tuvo una muy buena recuperación y está bien de ánimo", agregó luego del gran susto familiar.

Por último, Sol, quien compartió pantalla con Juan Darthés durante muchos años, opinó de las graves denuncias que acusan al actor de abuso y violación. "Nunca más tuve contacto con él ni con su familia. No tomé posición al respecto, es muy difícil, no saben lo que me cuesta. Yo trabajé muchos años con él. No tengo nada que contar porque nunca viví nada raro. Pero solo estoy hablando de mi experiencia", concluyó, quien hizo de pareja del actor en Camino al amor.

