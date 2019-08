Luego de que Nacho Goano hiciera un descargo por no estar nominado a los Martín Fierro del Cable, Sol Pérez le respondió desde Involucrados Crédito: Captura de pantalla

Apenas se conocieron las nominaciones de los Martin Fierro del Cable y Nacho Goano vio que su programa del Canal de la Ciudad ( Hoy nos toca a las 10) no estaba en competencia, el periodista deportivo descargó su furia en las redes. Y en su alegato, apuntó contras varios que sí se encontraban en la lista, como Sol Pérez.

"Los Martín Fierro son premios a los que le importa quienes van a la fiesta de entrega y no cuáles son buenos programas. Es así desde siempre", escribió en Twitter. Y continuó: "Puede que no seamos los más atractivos para ocupar una mesa en la fiesta de premiación. Tal vez rosqueando un poco más, estemos el próximo año".

Luego, Goano volvió sobre el tema: "Un rosqueo podría ser arrobar a los miembros de APTRA o mandarles el material cada vez que hacemos algo bueno. O invitarlos a nuestro programa cada tanto, y no esperar a que nos tengan en cuenta sin vender nuestro producto. Me refiero a un rosqueo sano. Entiendo que es muy subjetivo esto de votar programas. Pero me parece que tener en la fiesta a Georgina Barbarossa, Flor de la Ve, Sol Pérez o Mario Markic es más tentador que tenernos a Marcela Coronel [que conduce el ciclo con él] y a mí. Acepto las reglas de juego y sigo pensando que el Martín Fierro es un premio muy importante y sé que el día que me toque ganarlo será en buena ley. No tengo nada con las figuras que están ternadas, sino todo lo contrario, pero creo que la calidad de nuestro programa merecía por lo menos una nominación".

Sol Pérez recogió el guante y le contestó desde Involucrados, el programa de América que conduce Mariano Iudica y del cual es panelista. "Me parece un acto cobarde criticar a un compañero que trabaja, que la 'rema'. Nadie me regaló nada, casi nos quedamos sin trabajo el año pasado cuando Pampita [Ardohain] se fue del programa. Por suerte en Kuarzo nos dieron el espacio y pudimos seguir con Luis Piñeyro", dijo.

Recordemos que el año pasado Pampita abandonó intempestivamente el ciclo que conducía en Telefe y que retomó este año por NET TV, Pampita On Line. Luego de algunas horas de incertidumbre, se decidió que Sol Pérez se pusiera al frente junto al periodista Luis Piñeyro, hasta que Claudia Fontán asumió el rol de conductora "suplente".

"Criticar el laburo de un compañero por estar nominado y decir que rosqueamos, es de cobardes. Jamás rosqueamos. Además, Nacho casi ni me conoce. Todos ponemos algo para mejorar. Y quiero decir que no hace falta que me nominen para que vaya a los Martín Fierro: si me invitan, voy", dejo en claro la panelista.