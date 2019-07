La conductora inauguró con un sketch la temporada 2019 de su programa Crédito: Prensa Telefe

En un año electoral y con Marcelo Tinelli en un eterno coqueteo con la política, Susana Giménez eligió este año estrenar un nuevo sketch en el que representó a una candidata a presidenta. Así comenzó este nuevo ciclo, con muchísimas alusiones a la vida personal de la diva y con un puñado de invitados especiales.

El primero en aparecer junto a Susana fue Ricardo Montaner , que en este caso personificó a uno de sus asesores, encargado de buscar nuevas estrategias para hacerla llegar al sillón de Rivadavia. Durante un breve diálogo, ella no demoró en corregirlo. "Casa Rosada no. A mí me va dorada: toda la Casa Dorada", explicó la diva sobre su proyecto presidencial.

Luego, apareció Paula Chaves , como una community manager que le recomendó cambiar de estrategia y apelar a los chicos para poder ganar en primera vuelta. Soledad Pastorutti , en tanto, fue presentada como la encargada de de realizar la música de la campaña, pero su propuesta no fue otra que una de las clásicas melodías del programa. Susana, la candidata, se mostró algo desconcertada.

Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, jurados de La Voz Argentina Crédito: Prensa Telefe

Jorgelina Aruzzi , una de las clásicas colaboradoras de a conductora, volvió a secundarla, en este caso en a piel de una suerte de mano derecha, mientras que Lizy Tagliani , otra de sus acompañantes de los últimos años, se lució como su nueva peluquera ante la ausencia de Miguel Romano.

"Tengo que ir a timbrear cuarenta departamentos por escalera", le contó Susana, desanimada, y allí llegó otro de los invitados especiales, Juan Minujín , como su nuevo guardaespaldas. Es él quien le dio la idea de llamar por teléfono a la gente en lugar de ir a tocarles el timbre. Juntos, después, se dirigieron a una conferencia de prensa en la que Susana lanza oficialmente su candidatura.

Susana junto a Jorgelina Aruzzi, una de sus invitadas en el sketch del debut Crédito: Prensa Telefe

Entre los periodistas que participaban de la conferencia se encontraban Robertito Funes, Marta Minujín , Luis Novaresio y Vicky Xipolitakis . Allí, la diva dio a conocer quién la secundará en la lista. "Giménez - Giménez, será la fórmula. Me acompaña mi hermano Patricio", reveló entonces la diva, emulando una de las fórmulas "reales" de las elecciones presidenciales de octubre.

Luego, ante la pregunta "qué mundo te imaginás que vas a gobernar", dio comienzo al primer musical del año, en el que la diva interpretó "Cambalache", acompañada por un grupo de bailarines y acróbatas, entre los que se destacó Flavio Mendoza.

La última pregunta se la hizo Mirta, una ama de casa. Y lo que quería saber era cómo va a dividir su tiempo entre la política y la tele. Finalmente, cuando le consultaron cuándo va a volver a conducir su programa, ella respondió "ahora", dando así por comenzado un nuevo ciclo.