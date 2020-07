Susana Roccasalvo dio detalles de la causa judicial contra Lío Pecoraro: "Esto es más grave de lo que parece"

Luego de que trascendiera la denuncia que Susana Roccasalvo radicó ante la Justicia por amenazas y hostigamiento contra el periodista Lío Pecoraro, la conductora de Implacables dio detalles de los hechos.

"Todo empezó hace unos tres meses, mientras yo estaba transmitiendo para mi programa [a través de zoom], y me llamaban por teléfono constantemente, salía en la pantalla de mi celular un número privado, yo rechazaba la llamada y mi imagen quedaba congelada. Los técnicos del canal retomaban la señal y eso pasaba continuamente y se repetía todos los fines de semana. Me parecía raro porque todos los que me conocen saben que salgo al aire a esa hora. Y estas llamadas siempre eran a partir de las 19", relató Roccasalvo en Confrontados.

"¿Es Lío Pecoraro?", quiso saber la conductora, Marina Calabró. "Es lo que me dijo la compañía de telecomunicaciones cuando el juzgado pidió la titularidad del teléfono del que me llamaban. No puedo no creerle a la empresa celular. Cuando me dijeron el nombre quedé shockeada. En la fantasía podés pensar que es de un canal de la competencia. Nunca me imaginé que fuera del mismo canal. Fue un golpe cuando me lo dijeron, me dio escalofríos. El 16 de junio me hicieron 15 llamadas. Por eso pensé en que hay una animosidad de alguien", señaló.

Roccasalvo contó que había tenido roces con Lío Pecoraro hace diez años. "En el año 2010 yo estaba haciendo un programa en canal 26 con Fernando Piaggio, que es muy amigo de Lío. Y tiempo después entró Lío a trabajar con nosotros. Al tiempo, y a pedido del dueño del canal a través de su gerente, quisieron que buscara otra empresa productora porque me decían que el programa parecía un supermercado y no un programa, de tantos chivos que tenía. Apareció la productora de Nara Ferragut y ella me pidió que hiciera Rumores y con gente que había estado en ese programa, por eso quedaban afuera tanto Lío como Piaggio. A los pocos días, Piaggio renunció en vivo y hubo una pelotera", recordó.

"Pasó el tiempo, falleció mi marido y ambos me mandaron su pésame y les agradecí. Más adelante, Lío me pidió trabajo varias veces y no se dio porque el programa estaba completo. Yo soy conductora y tengo participación en la producción, pero no tengo la última palabra y ni saco a nadie porque sí, ni tomo a nadie porque sí. La verdad es que no conozco las miserias personales de él. Creí que estaba todo bien porque me pidió trabajo", apuntó.

Y agregó: "Lo increíble es que somos del mismo canal y hablé con Diego Toni [gerente de contenidos de elnueve] y sé que tengo todo el apoyo. Esto es más grave de lo que parece. Mis compañeros de técnica la pasaron mal y también hay que pensar en ellos que hacen su trabajo de una manera distinta en pandemia, con barbijos, con distancia, tratando de recuperarme cuando se interrumpía la comunicación. Yo quiero trabajar tranquila".