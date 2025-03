The Balls: Guido Kaczka, dos equipos y diez millones de pesos en juego, la nueva apuesta de eltrece

La próxima semana la televisión tendrá su primer superlunes del año. Eltrece prepara varios estrenos en su pantalla y Telefe no piensa quedarse atrás. A las 9 de la mañana debuta María Belén Ludueña con Mujeres argentinas, acompañada por un equipo de reconocidas periodistas para abordar temas de actualidad, política y espectáculos, integrado por Silvia Fernández Barrio, Liliana Franco, Evelyn Von Brocke, Virginia Gallardo, Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi, que se ocupará de la cocina. A las 14.45, llegará Viviana Canosa con Viviana en vivo junto a un panel integrado por Gabriel Levinas, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Débora D`Amato y Mariano Roa. Pero la pelea de fondo se vivirá en el prime time porque mientras que el canal que comanda Adrián Suar apostará por Guido Kaczka y el nuevo ciclo de preguntas y respuestas, The Balls, a las 21.30; la señal líder de audiencia prepara una gala especial de Gran Hermano con el ingreso de los participantes que ganen el “Golden Ticket” por el voto de la gente.

The Balls es un formato que se estrenó el año pasado en los Estados Unidos, en la cadena Fox, con gran éxito y pertenece además a los mismos creadores de The Floor. La productora Kuarzo lo compró pensando no solo en hacer este ciclo de entretenimientos en la Argentina, sino también que otros países de la región vengan a realizarlo. Con esto en mente, puso manos a la obra y armó el set del programa, que requiere de un espacio enorme, con pelotas gigantes y una amplia piscina. LA NACIÓN pudo acceder a la previa del estreno en los estudios Pampa en Martínez y presenciar el backstage de cómo será la dinámica de este llamativo ciclo.

Dos equipos y 10 millones de pesos en juego

Originalmente llamado The quiz with balls, el formato de preguntas y respuestas, se basa en dos equipos que compiten por episodio, cada uno compuesto por cinco miembros de una familia o amigos que harán de todo para ganar el premio mayor de diez millones de pesos.

The Balls, en un programa piloto para probar el formato y presentarlo a la prensa

Se colocan seis bolas gigantes numeradas en la parte superior de un conjunto de rampas paralelas que llevan hasta el borde de una pileta. Estas esferas gigantes corresponden a posibles respuestas a las preguntas que se harán durante el juego sobre diez categorías. Cada uno de los tópicos tendrá seis opciones o tantas respuestas correctas como miembros aún están en el juego. Cada posibilidad se asigna a una rampa diferente, y los participantes deben pararse en la parte inferior sobre las opciones que creen que son correctas, de espaldas y sobre la pileta. Luego se sueltan las pelotas, ya sea todas a la vez, en grupos o individualmente, según lo solicite el conductor. Si una es correcta, un mecanismo la detiene antes de que pueda llegar al final; si no, golpea al concursante, lo arroja al agua y lo deja fuera del juego. En la previa del estreno, Kaczka habló con LA NACIÓN sobre la expectativa que le genera este nuevo ciclo.

-¿Por qué elegiste el formato de The Balls?

-El asunto de los formatos es un tema porque no hay tantos. Lo elegí porque lo puedo conducir y me sienta bien hacerlo. Me pone nervioso, no es que siempre esté cómodo, pero es la incomodidad que necesito para crecer dentro de un estilo. No soy de la idea de que los conductores podemos hacer todo.

-Este programa es un formato establecido, ¿eso te limita a la hora de sumarle alguna innovación?

-Hay programas que son más clásicos como Los 8 escalones... que pienso que aunque no esté en el aire siento que va a volver. A este formato no se le pueden sumar muchas cosas. En la Argentina somos muy buenos haciendo televisión y contenidos en general. Cuando nos toca producir programas que vienen de afuera vienen los consultores para ver cómo están, si se cumplen las reglas y quedan impresionados por cómo lo hacemos. Admiran el tiempo en el que hacemos las cosas”.

La Argentina será el primer país iberoamericano que ponga al aire este proyecto tan ambicioso que requirió de una obra especial para poder contar con una pileta de dos metros de profundidad para que los participantes caigan sin temor a golpearse. El estándar técnico es altísimo: el formato requiere de una cámara por cada persona que juega en cada andarivel y esto llevó a la producción de Kuarzo a instalar treinta cámaras dentro del estudio mayor de Pampa de mil cuatrocientos metros cuadrados y los diez metros de altura que se necesitaban para montar toda la estructura. Cuenta con alrededor de 50 micrófonos resistentes al agua y cuatro pantallas gigantes que rodean el estudio. O sea, es toda una inversión, en medio de una televisión en crisis.

-¿Qué pensás que le va a impactar el público sobre The Balls?

-El estudio es impresionante , va a gustar un montón como todo programa grande. A mí los proyectos grandes me fascinan, igual cuando algo funciona es porque se armó algo con la gente. La estrella va a ser el participante, la gracia de cada uno, lo que suceda. Me gusta verlos jugar y estar atento a las cosas que pasan. Tengo tres o cuatro condimentos que los iré buscando, pero la manera en la que se den es el condimento que termina haciendo al ciclo. El formato es divertido, jugás en familia , hay diez millones de pesos en premios y, en general, la gente se va mejor de lo que entra después de haber jugado, gane o pierda.

Una pregunta, seis posibles respuestas, todas correctas menos una y cada participante elegirá dónde pararse evitando la que es incorrecta para no caer al agua. Esta será la gran apuesta de eltrece, de lunes a viernes a las 21.30, para presentar batalla en un momento crítico para la televisión abierta.

