Tras desmentir los rumores de crisis con Sebastián Yatra , Tini Stoessel habló con Los ángeles de la mañana y -luego de desafiar a las angelitas a bailar la coreo de su último tema, "Ya no me llames"- contó cómo son sus días en cuarentena y lejos del cantante colombiano .

Cumpliendo el aislamiento junto a sus padres y su hermano Francisco, la estrella teen relató cómo fue su regreso al país en plena pandemia del coronavirus. "Estaba por finalizar mi gira en Europa pero terminé suspendiendo las últimas dos fechas por todo este tema. Gracias a Dios no tuvimos ningún contagiado en el equipo. Ya pasaron los 15 días de la cuarentena post viaje y por suerte estamos todos bien", confesó tras estar en Italia, el país con más casos en el mundo.

En cuanto a cómo pasa sus días en cuarentena, Tini reveló: "La verdad que no me aburro mucho porque la soledad y estar en casa con mi familia es algo que me encanta. El año pasado estuve con muchas actividades. Ahora tenía la gira, después venía para hacer el Movistar Arena y al otro día me volvía a ir, así que a mamá no la iba a ver no se por cuánto tiempo".

"Hago clases de canto por skype, tomo sol, leo, veo series, si tienen alguna para recomendar...", pidió entre risas. Y enseguida agregó: "Estoy intentando hacer temas nuevos también, a ver qué sale. Estoy teniendo sesiones con mis compositores de siempre para terminar algunas ideas que tengo en la cabeza".

Tras hablar del gran 2019 que tuvo donde lanzó varios de sus últimos hits ("22", "Sueltate el pelo", "Fresa" y "Oye"), la cantante confesó cómo es trabajar con su novio Sebastián Yatra. "Nosotros veníamos trabajando juntos antes de ser novios, siempre hubo muy buena onda y nos llevamos muy bien. Nos conocimos así. El siempre está de buen humor, bien predispuesto y es súper trabajador. En ese sentido, nos complementamos súper bien", señaló.

Con respecto a las versiones que aseguraban que la pareja estaba separada, Stoessel aclaró: "Es mentira. Estamos súper bien. Nos vimos antes de que termine la gira. Ahora él está en Medellín con su familia. Quedamos separados y con la incertidumbre de no saber cuándo nos vamos a volver a encontrar".