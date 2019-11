Tomás Kirzner se refirió al conflicto judicial que mantienen sus padres, Araceli González y Adrián Suar Fuente: Archivo

14 de noviembre de 2019 • 17:29

El enfrentamiento entre Araceli González y Adrián Suar por la división de bienes de su matrimonio, finalizado en 2004, parece no tener fin. Ella asegura que le corresponde un 5 por ciento de las acciones de la productora Polka, al tiempo que él la desmiente y asegura que sus cuentas están claras. La pelea recrudeció en las últimas semanas, y quien está en el medio del conflicto es Tomás Kirzner, el hijo de los actores.

Entrevistado en Intrusos, el joven actor intentó mantenerse al margen de los cruces feroces que mantienen sus padres. "Soy el hijo y no puedo opinar. Estoy en el medio", aseguró. "Esto, en algún momento, terminará. Estoy del lado del hijo, de verdad. Estoy bárbaro, complicadas son otras cosas. Cada uno tiene su punto de vista, pero no me duele para nada".

"A veces hablamos, pero lo que decimos queda en privado", contó Kirzner, que interpreta al policía Julián Salinas en la tita de eltrece Argentina, tierra de amor y venganza. "Cumplo el rol del hijo. Son cosas de ellos dos que van a resolver ellos. No me corresponde decir nada porque son cosas matrimoniales. Yo no voy a opinar. Estoy muy bien", se desligó.

"Son cosas de matrimonio... Lo único que me une a todo esto es que soy hijo de los dos. Yo cumplo mi rol. Si tienen problemas, ya lo arreglarán. Ellos siempre intentaron no ponerme en el medio. Es difícil pero son dos adultos y saben que yo no tengo nada que ver. Nunca me sentí tironeado", agregó. "Mi mamá es una persona que puede hacer lo que quiera. Los dos tienen criterios distintos y yo soy súper consciente".