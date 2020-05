Nicole Neumann, duramente criticada por su entrevista a una médica "antivacunas" Crédito: Instagram

En plena cuarentena, Nicole Neumann debutó con #Nicoleencasa , su nuevo proyecto en redes sociales donde muestra su faceta de entrevistadora. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo fue duramente criticada después de una charla que mantuvo con Chinda Brandolino , una médica "antivacunas" que, entre otras cosas, puso en duda la pandemia de Covid-19 .

Sus comentarios tuvieron una rápida repercusión en los medios y, esta mañana, la rubia dio sus explicaciones en Los ángeles de la mañana . "Justamente la idea de #Nicoleencasa es empezar a hacer entrevistas a gente que opine sobre diferentes cosas y escuchar diferentes campanas, diferentes opiniones y diferentes puntos de vista para debatir, abrir la cabeza, pensar. No estar encuadrado en una única e inamovible opinión sobre las cosas está bueno", expresó a través de un extenso audio.

Tras presentar a la doctora Brandolino como "una eminencia reconocida a nivel internacional", Neumann advirtió: "Es científica y me gusta mucho lo que dice, más allá de si estoy de acuerdo o no. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas que pienso diferente pero así y todo me gusta escuchar su opinión, sus puntos de vista. Trae datos científicos, números, estadísticas comprobadas y reales".

En cuanto a las fuertes críticas que recibió por la entrevista, Nicole aclaró: "En todos lados se dice que está en contra de las vacunas y no es así. Ella está en contra de las vacunas hechas en el exterior, que no se sabe que tienen. Lo que ella propone es hacerlas en nuestro país con científicos nuestros. De hecho yo vacuno a mis hijas, tienen todas las vacunas de calendario. En marzo nos dimos la vacuna de la gripe, por ejemplo".

Sin embargo, en un momento de la entrevista que fue muy difundida en las redes, Brandolino citó a la diputada italiana Sara Cunial, quien días atrás denunció ante el parlamento de su país a Bill Gates como "responsable de la creación" de la pandemia de Covid-19. "Ella dice que la vacuna contra la gripe, de influenza, produce interferencia viral y hace desarrollar el coronavirus. Acusó al gobierno italiano y se retiró de su partido", aseguró la médica en su charla con Neumann.

"No pasa por una postura mía, pasa por escuchar distintas voces; lo voy a empezar a hacer con distintas personalidades, políticos y demás. Esto no quiere decir que yo tenga la misma postura, es preguntar para escuchar la visión de esa persona y qué datos nos aporta. Después cada uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo", concluyo sobre lo que será su ciclo virtual.

Jorge Rial : "Nicole es una ignorante"

Al comienzo de la edición de este miércoles de Intrusos , Jorge Rial arremetió contra Neumann por su entrevista. "Si sale la vacuna contra el coronavirus, ¿no se la darías a tus hijas, Nicole? No estás exenta. Está muriendo mucha gente", señaló el periodista.

"Yo le preguntaría a Fabián Cubero si vacunaría o no a sus hijas. ¿O sería una discusión familiar? Nicole es una ignorante, y podría informarse con la gente que sabe. Dijo barbaridades en esa entrevista con esa pseudo doctora. No confundan más a la gente", solicitó luego.