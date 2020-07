Tras dar positivo de Covid, Cacho Fontana tuvo fiebre y debió ser trasladado al Hospital Fernández Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow/AFV

16 de julio de 2020 • 15:49

En el día de ayer, se confirmó que Cacho Fontana dio positivo en el hisopado de Covid-19. Si bien hasta el momento era un paciente asintomático y estaba aislado en la clínica de rehabilitación en la que vive desde hace un tiempo, esta mañana debió ser trasladado al Hospital Fernández debido a que levantó temperatura.

Muy angustiada, su hija Antonella confirmó la noticia este mediodía en Intrusos: "Es así. Me llamaron hoy de la clínica Interplaza para decirme que mi papá tenía 37.8 de fiebre y por el protocolo tenía que ser trasladado. Ahora está en el Fernández".

Tras confesar que ni bien recibió la llamada fue corriendo hasta la clínica, la productora del Canal de la Ciudad contó qué fue lo último que charló con su padre: "Lo vi desde lejos cuando lo trasladó la ambulancia. Le pregunté cómo estaba y me dijo que tenía frío pero nada más. Calculo que también es porque la temperatura es de 10 grados".

Al recordar cómo se enteró que su padre tenía Coronavirus, expresó: "Me llamaron la semana pasada. Antes, nos informaron por mail que había un caso positivo e iban a hisopar a todos los pacientes. Cuando llegó el resultado, como era asintomático, se decidió dejarlo ahí dado que el lugar estaba en condiciones de atenderlo, pero hoy tuvo que ser trasladado".

Si bien aseguró que el conductor no tenía miedo, recalcó que estaba tomando todos los recaudos necesarios para no contagiarse. "Estaba muy cuidadoso, con barbijo, con alcohol en gel, pero no tenía miedo. Como se sentía tan bien estaba seguro que no estaba contagiado", relató, al tiempo que aclaró que no ve a su padre desde el principio de la cuarentena. "Solo lo vi desde la vereda cuando una vez le llevé los remedios, pero siempre de lejos", aseguró.

El recordado conductor y locutor tiene 88 años

"Me sorprendí cuando lo llamé esta mañana y nunca atendió el teléfono; él siempre atiende y era por esto. Ahora está internado pero no puede estar nadie con él. Lo único que podés hacer es dejar tu número de teléfono y esperar que un médico te llame", advirtió Antonella, sobre cómo es el protocolo en plena pandemia.

Y sin poder contener su angustia, se quebró por completo al contar cómo fue tener que contarle a su hermana melliza, que se encuentra viviendo en España desde hace un tiempo, el estado de salud de su padre. "Es lo peor que te puede pasar en este momento. Que un familiar tuyo esté contagiado, que tenga 88 años y fiebre. Esperemos que le baje y esté todo bien. Mi hermana está en Madrid, la llamé al toque cuando me enteré y me preguntó si viajaba. La verdad que no sé qué decirle", confesó con voz entrecortada.

Sin embargo, su padre no es su única preocupación. Su madre, Liliana Caldini, también está convaleciente, ya que en el día de ayer fue operada por unos cálculos en la vesícula. "Mi mamá no sabe mucho. La operaron ayer de la vesícula, salió bien y esta tarde le dan el alta. Se juntó todo", indicó muy conmovida.

Antes de despedirse, agradeció todos los mensajes de apoyo y muestras de cariño que recibió en las últimas horas: "Quiero agradecerles a todos por preocuparse. Papá es muy querido y recibimos muchas muestras de cariño. Y él lo sabe", concluyó emocionada.