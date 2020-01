Enojado, Federico Bal salió a contestarle a la pareja de actores, que lo denunciaron por ruidos molestos Fuente: Archivo

Hace unos días surgió un nuevo escándalo en torno a Federico Bal. Denunciado por sus vecinos por ruidos molestos y hacer fiestas hasta altas horas de la madrugada, el actor se enojó con Brenda Gandini y Gonzalo Heredia por hacer público este conflicto que, según su parecer, se debería haber resuelto puertas adentro.

"Brenda y Gonzalo son mis vecinos de al lado. El audio era para la dueña de la casa, la dueña lo habrá filtrado o puesto en el grupo de vecinos de Rumencó, que es donde vivo y ahí se empezó a saber que ella estaba muy enojada", comenzó a explicar el actor de Mentiras inteligentes en una nota que le dio a Los ángeles de la mañana.

Molesto por la viralización de este audio en los medios, el hijo de Carmen Barbieri aclaró: "La realidad es que esto sucedió en un momento donde yo ya había hablado con ellos [en referencia a la pareja de actores]. Cuando ese audio se filtra, me escribió la dueña de la casa y el intendente del country, preguntándome si era cierto que iba a hacer una fiesta. Entonces les fui a tocar el timbre porque que esto se haga público me pareció súper innecesario. Me pareció que era un tema para hablar puertas adentro y mantenerlo en privado, más si viven a diez pasos de mi casa. Ahora tenemos a toda la prensa en la puerta del teatro que ni ellos ni yo necesitamos".

Tras advertir que Gandini le pidió disculpas por la filtración de su mensaje, el actor hizo referencia al hecho que vivió en el teatro cuando Heredia, muy enojado por la situación, fue a increparlo a los camarines. " No comparto lo que hizo Gonzalo de venir a mi camarín, el trabajo para mí es sagrado. Las cosas de la vida personal se hablan en el ámbito personal. Pero bueno, él estaba enojado y con ganas de hablarme, lo recibí y lo escuché", confesó.

"Yo les pido disculpas si les molestó la música fuerte. Todos los vecinos tienen la mejor conmigo. Que solo ellos estén molestos porque hice una fiesta en Año Nuevo y una vez llegué tarde y me reí mucho con amigos y me tiré a la pileta a las 7 de la mañana, puede haber molestado un poco y pido disculpas. Pero de ahí a que esto se filtre y sea un problema por cadena nacional. Aparte estoy en uno de mis veranos más tranquilos", agregó, y enseguida aclaró que nadie quiere echarlo del barrio.

La palabra de Brenda Gandini

Brenda Gandini buscó ponerle paños fríos a su conflicto con Federico Bal Crédito: Instagram

Este mediodía, la actriz de Desnudos pasó por el móvil de Intrusos en Mar del Plata y se refirió por primera vez al incidente ocurrido con su vecino. Luego de advertir que el tema ya está resuelto, la mujer de Heredia pidió disculpas públicas por cómo trató al actor en los audios.

"Este móvil estaba pautado hace como 15 días, cayó justo", bromeó, entre risas, Gandini antes de meterse de lleno en el conflicto. "La verdad es que ya está todo arreglado. Ya hablamos con Federico, le pedí disculpas por la viralización del audio. Era algo privado y no me puedo hacer cargo de que se haya publicado pero le pedí disculpas por haberlo tratado mal en los audios. Uno en caliente a veces dice cosas que no quiere", reconoció la rubia.

Tras contar que las habitaciones de la casa que alquiló con Heredia dan justo al parque del actor, explicó los motivos de su furiosa reacción. "Si un día no puedo dormir, dos días no puedo dormir, al tercer día voy a mandar un audio quejándome. Antes de ese audio, se le habló. Quizá no fuimos demasiado determinantes para que tenga que pasar esto. Lo importante es que se habló bien, él nos escuchó a nosotros y nosotros a él y se arregló todo. Quiero aclarar que nadie quiso echarlo, a veces se ponen multas en los barrios, nada más", recalcó.

Luego de hacer una especie de mea culpa y reconocer que tendría que haber mantenido el tema en privado, la hija de Daniela Cardone aseguró que ahora en el grupo de Whatsapp es "la vecina rompe quinotos del barrio". En cuanto a la viralización de su audio, confesó: "Es una maldad absoluta. Es horrible que se escuche tu voz en caliente contando una situación intima".

Enseguida, Gandini hizo referencia a la situación que se vivió en el teatro, cuando su marido fue a increparlo a Bal. "Gonzalo lo encaró bien, no fue agresivo ni nada. A veces uno tiene maneras más efusivas... Pero Fede lo entendió perfecto. Está todo resuelto de nuestra parte y de la de él. No hay más vueltas que darle al asunto", añadió queriendo ponerle punto final al conflicto.

Tras asegurar que no sabía que iban a convivir en el mismo barrio con el actor, la rubia contó que se enteró por su intima amiga Micaela Vázquez [compañera de Bal en Mentiras inteligentes] de quien era su vecino lindero. "Me entere cuando estábamos en el teatro porque Mica fue a lo de Fede a comer un asado y me dijo: 'Che, me parece que son vecinos'. Nosotros no preguntamos quién vive al lado cuando alquilamos", aseguró.

Intentando bajar un cambio y ponerle un poco de humor a la situación, Gandini concluyó: "Este es mi debut en los escándalos en Mar del Plata. No lo pasen más al audio por favor", casi suplicó mirando a cámara. Y volviendo al tema, concluyó: "Veníamos de unos días complicados por la salud de nuestra hijita Alfonsina y lo que queríamos era descansar como cualquier familia que trabaja".