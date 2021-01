Sofía Pachano, tras su eliminación de MasterChef Celebrity: "Me di cuenta que me iba" Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 13:02

A dos galas de la gran final de MasterChef Celebrity, un flan de dulce de leche la dejó afuera de la competencia. La receta fallida y la decisión del jurado sorprendió a todos los televidentes, ya que Sofía Pachano era una de las grandes candidatas a ganar. Feliz por la experiencia vivida, la actriz habló de su paso por el reality en Flor de equipo y contó cuál fue la reacción de su padre, Aníbal Pachano, al enterarse de que ya no seguía en carrera.

"Sentí que me encontré a mí misma en el certamen. Cuando me relaje un poco, dije voy a cocinar más lo que a mí me gusta y creo que ahí me empezó a ir bien. Lo disfruté mucho y estoy muy feliz de haber pasado por MasterChef, de que haya cambiado nuestro año, de no tener prácticamente trabajo a estar en uno de los programas más vistos del país", comentó Sofía desde sus vacaciones en México.

Tras lamentarse por haber quedado fuera de juego por un simple flan de dulce de leche, la chef amateur advirtió: "Me di cuenta de que me iba porque el flan se había roto. Más allá de que el procedimiento estaba bien, le faltaba un poco de horno". Y enseguida contó cuál fue la reacción de su padre Aníbal al saber que no llegaba a la final: "Papá estaba sacado. Estaba muy en padre y decía: 'No te perdonan nada, vos tenías una idea creativa'", reveló, entre risas, mientras aseguraba que el ex Bottom Tap se encuentra con síntomas leves de Covid.

Sin embargo, Sofía aclaró que su padre no fue el único que estaba indignado. "Mi mamá también estaba enloquecida", confesó antes de escuchar un audio de Ana Sanz, donde expresaba su orgullo por la mujer en la que su hija se estaba convirtiendo.