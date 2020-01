Miriam Lanzoni, sobre su ex, Christian Halbinger: "Está muerto para mí"

Miriam Lanzoni habló sobre la traición que sufrió por parte del empresario, y aseguró que la separación ya no tiene vuelta atrás Fuente: Archivo

Tras casi tres años de relación, Miriam Lanzoni se separó del empresario Christian Halbinger, aunque no en los mejores términos. En medio de un escándalo en el que apareció un video sexual de su ex con otra mujer, la actriz aseguró estar muy dolida por la situación y confesó que la ruptura no tiene vuelta atrás.

Si bien Lanzoni todavía no salió a hablar públicamente, sí lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp que le envió a Ángel De Brito. "Prefiero que se sepa que estoy separada. No quiero ocultarlo más. Me mandaron un video íntimo de él, si se filtra me muero. Me lo mandó alguien desde una cuenta de Instagram trucha, y se los ve a los dos teniendo sexo", comenzó a leer el conductor de Los ángeles de la mañana.

En cuanto a la identidad de la mujer con la que su pareja le fue infiel, Miriam reveló: "Él se metió con una mina que trabajó en su cumpleaños. Es una mina de una empresa de catering, no tiene nombre lo que hizo. Estábamos por irnos a vivir juntos. Ella es morocha, se llama Juliana y tiene casi 40 años".

Por último, Lanzoni habló de lo que significó esta traición para ella: "Yo sentí como una estafa. Soy re abierta para hablar y escuchar cualquier cosa y me clavó un cuchillo por la espalda. Lo amé como a nadie y yo esto no lo perdono. Está muerto para mí así me revuelque de dolor, nunca más va a mirar mis ojos en persona ni va a sentir mi olor. Lo eché con todo".

La palabra de Francisco, el ex marido de la tercera en discordia

Desde el piso y muy atento al testimonio de Lanzoni, Francisco, el exmarido de Juliana, decidió salir a hablar para defender a su exmujer. "Me enteré de esto el lunes por ustedes. Me empezaron a llamar amigos diciendo: 'Poné la tele que están hablando de vos'. Me dolió porque tenemos un nene de tres años", comenzó a relatar el dueño de la empresa de catering.

A pesar de estar separado de Juliana desde hace tres años, Francisco decidió salir a hablar para defender el buen nombre de su familia. "Con Juliana somos socios en la empresa de catering. No estamos juntos porque yo le fui infiel con una chica que trabajaba conmigo. Fue mientras ella estaba embarazada. Ella estaba abocada a su panza y yo abriendo mi empresa de catering. La noche, las fiestas me fueron llevando a la tentación. Se lo conté después de dos años porque me daba miedo que le pase algo al bebé", confesó.

Tras asegurar que Halbinger es cliente de su empresa hace tiempo, el empresario desmintió una posible relación entre él y su exmujer. "No hay relación de ella con Christian. Fue algo de una sola vez. Fue el viernes pasado. Él fue a la casa que alquilamos con Juliana en Nordelta para el verano. Ella no filmó el video, la conozco y sé que ella no hizo eso (...). ¿Para qué iba a hacerlo?", advirtió.

Y enseguida, hizo referencia a las versiones que aseguraban que fue él quien la filmó y le mandó el video a Lanzoni. "Yo no puse las cámaras. En toda la casa hay cámaras que son de seguridad, colocadas por la dueña de la casa, pero fueron todas desconectadas porque era nuestra intimidad y yo no quería que la dueña sepa de nuestra vida mientras estemos ahí", explicó.

Luego de confesar que quiere recomponer la relación con su ex, Francisco expresó que lo que más lo enojó fue la difamación del buen nombre de su familia y de su empresa en los medios. "Me enoja haberme enterado por la tele. Que hayan salido fotos nuestras y el nombre de nuestro catering por todos lados. Yo manejo las redes, y los comentarios que llegan son horribles", concluyó.