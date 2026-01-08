Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Tras varias semanas de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles. Aunque se mostraron juntos en Punta del Este, Yanina Latorre aseguró que el noviazgo llegó a su fin y dio detalles sobre lo que habría sucedido puertas adentro. Si bien hasta el momento la mediática no se pronunció al respecto, quien sí lo hizo fue su exmarido y padre de sus hijos mayores, Maxi López. Así como en septiembre el exfutbolista confirmó la relación de la conductora y el empresario, ahora hizo lo propio con la ruptura.

“Se separaron Wanda y Migueles. Lo dejó ella, no le cree nada”, escribió Yanina Latorre en sus historias de Instagram durante la tarde del miércoles 7 de enero. “Ella lo dejó la semana pasada en Punta del Este. Él quiere volver, se arrastra diciendo que le va a demostrar que no le miente”, continuó. Asimismo, explicó que a pesar de la ruptura, decidieron seguir juntos hasta regresar a Buenos Aires y que la conductora estaría averiguando las cuestiones legales que lo involucran. Además, contó que se molestó por el intercambio de mensajes con Claudia Ciardone, los cuales insinuaban una infidelidad. Todas estas cuestiones habrían generado estragos en el vínculo amoroso.

Yanina Latorre dio detalles de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @yanilatorre)

Este jueves, en tanto, quien habló sobre la separación fue Maxi López. Durante la emisión de este jueves de Sería increíble (Olga), Nati Jota le preguntó si los rumores de ruptura eran ciertos y él, en su primer día como conductor, tiró una bomba: no solo confirmó que efectivamente Wanda Nara y Martín Migueles están separados, sino que ella misma se lo dijo y le autorizó a contarlo públicamente. “En los por qué no me metí”, aclaró, a modo de enfatizar en que desconocía qué la llevó a finalizar la relación. Lo que se desconoce hasta el momento es si la ruptura será temporaria o definitiva.

Maxi López confirmó que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron

En el pasado el exfutbolista tuvo buenos comentarios hacia el empresario. Meses atrás contó en LAM (América TV) que comió un asado en la casa de Migueles con sus hijos. “Es un copado, superbién”, enfatizó, pero evitó opinar sobre las cuestiones legales que lo involucran. “Yo en lo personal no entro porque no conozco la situación; se portó súper bien con nosotros, con los chicos, así que yo me quedo con eso”, sostuvo.