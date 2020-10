Tras su renuncia, Alex Caniggia apuntó contra el Cantando 2020: "Va a ganar un acomodado"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 13:43

Tras su renuncia y posterior eliminación del Cantando 2020, Alex Caniggia comenzó su gira por los programas de espectáculos para dar su versión de la historia y, de paso, criticar al certamen producido por LaFlia y a Oscar Mediavilla, el jurado que, con un comentario, desencadenó su salida.

"No soy Pavarotti pero la rompía toda. [Mediavilla] me dijo que me iba a poner un menos 10 o un 0 y decidí renunciar. No iba a permitir eso. No puntuaba si canto bien o mal, la cosa era personal. Es un mal educado, ¿cómo un hombre grande me va a faltar el respeto así? Puede ser mi abuelo. Pero mi abuelo es de la high society y él es barat", explicó el mediático en Confrontados, fiel a su estilo.

Caniggia no se presentó al duelo el pasado lunes, y por eso, tras quedar estaba sentenciado y fue eliminado. "De la nada que saltó y me pareció raro. Quizá lo mandaron. Y me llamó la atención que a él lo saltearan y lo dejaran para el final. No hablé con nadie de la productora desde mi renuncia. Veo alta maniobra en lo que pasó y es de alguien que pisa fuerte ahí adentro", dijo.

Alex se jacta de ser una persona despreocupada: "Soy como se me ve en la tele. Estoy siempre activo, nunca inactivo. Y no me arrepiento de lo que hice. Antes hablé con mi compañera y con la coach para explicarles y está todo bien. Mi familia ni se mete. Charlotte me peguntó por qué había dejado el show. Ella no va a renunciar y es mi candidata para que gane el Cantado, pero yo creo que va a ganar un acomodado".

Divertido, Alex aseguró que se gastaba el sueldo del Cantando en una semana "porque era muy barat y yo soy de la high". "En el reality Caniggia libre pagaban en dólares, pero el Cantando es barat", asumió, al tiempo que relató que sus días suelen ser muy tranquilos: "Me levanto después del mediodía, pero porque me acuesto muy tarde. Voy poco al gimnasio y trabajo mucho en las redes sociales". Dijo además que es muy prolijo con la cuarentena: "Con mi novia (Magdalena) tenemos una vida casera, tranquila. Soy romanticón, como Brad Pitt. Soy de hacer regalos bien grosos". Y aseguró que alguna vez hablaron de boda y de ser padres: "Pero soy chico para casarme y tener hijos. Alguna vez sí me gustaría ser papá, lo voy a tunear todo y a tatuarlo de entrada. Lo llamaría Jason, como el asesino. ¡No, estoy jodiendo!".

Caniggia se negó a hablar de sus padres pero contó que le había mandado flores a su mamá Mariana Nannis, para el día de la madre. Y sí habló de Axel, su hermano mayor que vive en España -"Tenemos una relación fluida y hablamos seguido"-, aunque aclaró que Charlotte es su preferida.

Finalmente, a Alex le preguntaron por Diego Maradona y Alex dijo: "Me la suda. Le hice la cruz cuando fue despectivo conmigo y con mi hermana. Es otra generación, yo soy de la generación de Cristiano Ronaldo, aunque igual a Lionel Messi lo banco porque es el mejor del mundo".