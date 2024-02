Escuchar

Comenzó marzo, mes en el que en alguna época los canales se ponían los pantalones largos y lanzaban los productos más fuertes de su programación. En tiempos de vacas flacas, son pocos los estrenos que se esperan para las próximas semanas.

La peña de morfi, el ciclo que creó Gerardo Rozín para darle a los artistas un lugar donde presentarse en televisión, pasó un 2023 complicado. La dupla que eligió Telefe para conducir se vio involucrada en una serie de escándalos relacionados con sus vidas privadas que terminaron afectando indirectamente al programa.

Primero, Jey Mammon tuvo que enfrentar la cancelación de parte del público cuando Lucas Benvenuto hizo una denuncia contra él, acusándolo de abuso. Inmediatamente, Telefe lo separó de su pantalla y recurrió a Georgina Barbarossa para salir del paso, en medio de un verdadero escándalo. Meses después, Jésica Cirio tuvo que dar explicaciones sobre su divorcio, primero en El noticiero de la gente y después en La peña..., en una tensa entrevista con Barbarossa, luego de que su exmarido Martín Insaurralde fuera fotografiado con la modelo Sofía Clerici en un lujoso barco en Marbella de vacaciones.

A pesar de todos estos conflictos, el ciclo conservó un buen promedio de rating que fue el principal pasaporte para su continuidad en 2024. Confirmado Diego Leuco como flamante conductor, la gran incógnita era qué pasaría con Cirio, actualmente imputada por enriquecimiento ilícito en la causa del yategate de Insaurralde.

Hace pocos días se develó el misterio, cuando la modelo, en sus redes sociales, comunicó que dejaba la conducción de La peña de morfi. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La peña... Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, escribió en sus historias de Instagram.

Jesica Cirio publicó un comunicado sobre su salida de Telefe (Foto: captura Instagram/@jesicacirio)

Y sumó: “Hace tiempo venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal. Creemos que es un gran momento para dar este paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. Ni bien tenga novedades, les cuento”.

Relanzamiento y lavada de cara

Frente a esta situación, Telefe barajó diferentes nombres para acompañar a Leuco, en lo que será un relanzamiento del programa y una lavada de cara para alejarlo de los escándalos que supo surfear. Desestimados los nombres de Barbarossa, porque conduce ya un ciclo todas las mañanas en el canal, y de Soledad Pastorutti, cuya agenda de presentaciones por todo el país no le permite estar todas las semanas en el piso, el canal pensó en varias figuras que pasaron por el programa.

Una de las opciones fue Zaira Nara, compañera de Rozín, en la versión diaria de Morfi, todos a la mesa y luego del Chino Leunis hasta 2019. La modelo tenía todas las condiciones para ocupar el lugar de Cirio. Consultada en su momento si se sumaría tras la muerte del conductor, la hermana de Wanda aclaró: “La peña... es un programa re contra difícil, re contra completo y hecho a medida para Gerardo, así que creo que me quedaría enorme conducirlo”.

Zaira Nara, uno de los nombres que se escucharon para reemplazar a Cirio

Otro nombre que se rumoreó fue el de Paula Chaves, que en algún momento estuvo como conductora invitada del ciclo el año pasado. Pero ella desestimó las versiones: “Yo nunca me hago la misteriosa con esto ni digo ‘ay, tengo muchos proyectos’. No me gusta especular ni me hago la interesante. Tengo mucha relación con Telefe. Trabajé muchos años y me encanta estar ahí. Siempre me recibieron con mucho amor y te soy sincera, el llamado no lo tuve”, dijo en diálogo con Intrusos. Chaves pasará gran parte del año de gira con la obra Misterio en la cabaña, que está protagonizando actualmente junto a Pedro Alfonso, en Carlos Paz con mucho éxito.

Pero la figura que más suena en las últimas horas es Lizy Tagliani. Un personaje amable y relajado que le sumaría a la conducción del programa. Además su perfil es ideal para acompañar a Leuco. Ya es una figura del canal y en 2023 fue la cara de Got Talent Argentina, ciclo que no está en los planes para este año. Consultada sobre la chance de estar al frente de este envío, aseguró en Socios del espectáculo que le “gustaría encarar el proyecto” y que es un “súper programa”. Y sumó: “Es un poco parte de mi esencia. Yo me crie mirando a Quique Dapiaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de La peña de morfi, donde iban artistas... era más folclórico, pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta”. Fresca, divertida, pero por sobre todas las cosas, querida por la gente, le dará la espontaneidad que La peña... necesita para seguir adelante.

El año pasado, en medio de los escándalos, Romina Manguel, íntima amiga de Rozín, pidió que el programa tuviera un final. Probablemente, esta nueva dupla que vendrá es una buena oportunidad para honrar la memoria de su creador, demostrando que La peña de morfi es un ciclo valioso de gran producción, en una televisión que está en terapia intensiva.

Temas Lizy Tagliani