Hilda Bernard, feliz, de llegar a los 100 años

Su espíritu y fortaleza resultan admirables. Tras vencer el coronavirus,Hilda Bernard cumplió 100 años y lo festejó rodeada de cámaras. Acompañada por su bisnieto, la actriz de telenovelas recordó su trayectoria, y confesó que nunca pensó llegar a esta edad.

"Gracias por estar conmigo. No me imaginé nunca llegar a los 100 años. Hay que asumir la edad, estoy muy viejita", comentó emocionada desde el móvil de Hay que ver, el programa de ElNueve que conducen Denise Dumas y José María Listorti. Orgullosa, presentó a Lautaro, su único bisnieto, quién la definió como "una bisabuela muy bella".

"Ella me enseñaba textos y poesías de chico, es una hermosa bisabuela. Yo la he visto en todo lo que ha hecho, y me provoca mucha admiración, es una mujer con tanta tabla, tanta trayectoria. Todos la aman, hoy me llenaron de mensajes para ella", expresó.

Tras asegurar que le encanta cumplir años, Lautaro contó cómo será el gran festejo. "Lo festeja con una felicidad, rodeada de la familia, con torta y cantando", agregó, antes de dirigirse a soplar las velitas en un festejo organizado por el Gobierno de la Ciudad, a modo de homenaje.

En cuanto al cariño del público, la actriz confesó: "A mí me gusta conversar, entablar charlas. Me gusta la gente", para luego hacer referencia a la emoción de verse de nuevo en Floricienta, uno de los ciclos del cual fue parte. "No esperaba que apareciera de nuevo, estoy muy feliz. Lo veo muy de vez en cuando, no todos los días, sólo cuando me acuerdo", lanzó, entre risas.

Por último, su bisnieto habló del duro momento que les tocó vivir cuando Bernard se contagió de coronavirus. "Fue un momento muy duro, ella no lo supo, pero fue duro. Lo pasó bien, ahora está bárbara. Con el protocolo necesario hemos podido acompañarla", relató, mientras su bisabuela afirmaba con la cabeza y repetía "estoy estupenda".