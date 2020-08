Floricienta volvió a enamorar a sus fans Fuente: Archivo

Ayer fue el gran día. Floricienta volvió a la pantalla y sus protagonista se mostraron muy emocionados al revivir la historia. Con fotos vintage, bailes y profundas reflexiones, los actores les hicieron saber a sus seguidores el cariño que guardan por el programa. A su vez, los admiradores respondieron y la telenovela protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro y producida por Cris Morenavolvió a demostrar que es la reina de las tardes televisivas.

Bertotti publicó un sentido escrito en su Instagram, horas antes a la emisión. "Quizás esta vez lo veas con hijos, sobrinas o nietos. Tal vez tenías cinco años y ahora con 21 te den unas ganas locas de volver a gritar las canciones corriendo por el living de tu casa", se puede leer en la publicación. Luego siguió, enumerando situaciones vividas por la protagonista del programa: "Quizás te congelaste en ese casamiento en el hipódromo (como yo), pero tengas un recuerdo espectacular de esa noche.(como yo) Quizás no la hayas visto y ahora te tiente un poco".

Finalmente, abrió su corazón y le contó a sus admiradores: "La verdad, no soy objetiva. Tengo un amor incondicional por esta historia y por todo lo que viví gracias a ella. Por lo que me devuelve incluso hoy en día. Lo que me sale primero es que no importa la edad que tengas., que es linda. Las canciones son lindas y haciéndola la pasamos tan lindo que creo que la mezcla de todo eso hizo que nos quede guardada como un recuerdo especial y nos siga latiendo con tanto cariño a los que la hicimos y a los que la vieron. Las ganas de pasarla bien y cantar un lindo cuento están intactas".

Gil Navarro también quiso hablarle a sus fans antes en la previa y publicó un mensaje en donde les recordó el reestreno.

Por su parte, Isabel Macedo no se quedó atrás y no sólo subió un recordatorio del show en su Instagram, sino que también se grabó junto a su hija bailando al ritmo de Floricienta. Belita, hija de Macedo y Juan Manuel Urtubey se mostró muy entretenida junto a su madre mientras disfrutaban del reestreno del show.

Floricienta marcó tanto a los televidentes como a los actores, que recordaron con mucho cariño sus días de filmación. "Éramos tan peques", publicó Agustín Sierra en sus redes sociales, y acompañó el posteo con varias foto vintage. Por su parte, Stéfano de Gregorio también publicó fotos tomadas hace más de 15 años.