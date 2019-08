Delfina Chaves, sobre Albert Baró: "No sé si sigue estando de novio"

La protagonista de Argentina, Tierra de amor y venganza desmintió los rumores de romance con su compañero Albert Baró. Crédito: Instagram

Luego de que se viralizara un nuevo video entre los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza, donde se los puede ver a Delfina Chaves y Albert Baró muy cerca y bastante cariñosos durante un descanso de las grabaciones de la novela, la actriz decidió salir a enfrentar los rumores.

Una vez más, la joven que compone a Lucía en la ficción de eltrece desmintió que exista un romance con su compañero de elenco. Y, luego, intentó explicar las miradas y los gestos entre ellos que muchos interpretaron como señal de profunda complicidad.

"Es un pase de letra, había que darse un beso; no puedo creer estar explicando esto", comenzó diciendo Chaves. "Cuando vos pasás letra, hay un ensayo previo a grabar la escena, donde los cámaras tienen que medir el foco. Entonces para no darte un beso en el ensayo, haces el acercamiento. Perdón chicos, ¿esperaban otra respuesta?", disparó con tono irónico.

Frente a la desilusión de la cronista de Los ángeles de la mañana, Chaves agregó: "Es una locura lo que se genera. No lo puedo creer, estoy tan sorprendida".

Y si bien volvió a asegurar que con Albert son sólo amigos, sus comentarios acerca de la relación del español con su novia argentina Nerina Urtubey, despertaron más sospechas. "No sé si sigue estando de novio, es algo que me parece que tiene que contar él. No me voy a meter en su vida privada, no sé cómo están las cosas con ella", concluyó la actriz antes de retirarse.