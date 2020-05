Luli Fernández recordó el violento robo que sufrió en su casa de Villa de Mayo y reveló detalles inéditos Crédito: Instagram Luli Fernández

Hace unas semanas, Luli Fernández fue víctima de un violento robo en su casa de Villa de Mayo . La modelo -que fue sorprendida mientras se encontraba en el cuarto cambiando a su hijo Indalecio- contó detalles sobre la investigación judicial y reveló los dos momentos que le provocaron temor extremo .

"A medida que va avanzando la investigación, uno va pasando por distintas sensaciones. La policía actuó junto a la fiscalía rápidamente. Actualmente, hay un detenido y dos prófugos con orden de captura que fueron reconocidos por fotos. La persona detenida es la que manejaba el auto y sirvió de apoyo para el robo. Los prófugos son los que entraron a casa, nos apuntaron y amenazaron con secuestrar a Indalecio", relató Fernández en Los ángeles de la mañana .

Si bien la modelo reconoció la excelente labor tanto de la policía como de la fiscalía, comentó que en un principio los tres delincuentes fueron identificados en un allanamiento pero sólo uno fue detenido. "La aprehensión, que fue solo a uno, es el paso previo a la detención. Pese a que se encontraron cosas nuestras en el lugar, los otros dos no fueron aprehendidos", señaló.

Tras criticar la decisión de que los presos obtengan la prisión domiciliaria, la mujer de Cristian Cúneo Libarona opinó: "Todos sentimos que a veces las cosas están al revés, y más cuando sos victima de un hecho tan violento. Más allá de que las cárceles no estén en buen estado, hay que ponerse del lado de las víctimas".

Mientras recordó nuevamente cómo fueron los hechos de aquel 21 de abril, la conductora reveló algunos detalles que no había contado hasta ahora. "Hubo dos situaciones que me dieron temor extremo. Cuando lo veo entrar a mi marido en el cuarto con una persona detrás con barbijo y un arma apuntándole y me dice: 'Tirate al piso y no digas nada'. Al principio, lo vi tan aplomado que pensé que era un arma de mentira. Fueron siete minutos aunque para mí duró una eternidad. Uno se queda con lo que pudo haber pasado. Yo me tiré arriba de mi hijo para protegerlo. Lo curioso fue que en todo ese tiempo el nene no hizo ni un solo sonido; solo se puso nervioso cuando me amenazaron con llevárselo", relató.

El video que grabó Luli Fernández tras sufrir un violento robo en su casa de Villa de Mayo 00:56

Video

Sin embargo, el momento más tenso y de mayor miedo fue cuando su marido reaccionó frente a la amenaza del ladrón. "Cuando me dicen eso, Cristian se levantó del piso, lo agarró al nene y le dijo: 'Vos a mi hijo no te lo llevás a ningún lado', y ahí pensé que lo mataban. Ese fue el otro momento que me dio temor porque imaginé lo peor", confesó aún conmovida.

"¿Crees que te reconocieron?", preguntó la panelista Karina Iavícoli, interrumpiendo su relato. "Yo solo vi a uno. Esos ojos no me los olvido más, me clavó la mirada. Yo estaba a cara lavada y me miró fijo, no sé si me reconoció. Yo todavía no estaba preparada para ir al canal y viste que nosotras con maquillaje cambiamos mucho", respondió la panelista de Fantino a la tarde, que unos días después de este incidente decidió abandonar su trabajo por un tiempo .

Si bien no quiso dar detalles sobre su decisión, Luli expresó: "Yo fui a trabajar desde el primer día independientemente de mi situación personal. No fue por esto que di un paso al costado. De hecho, ese mismo día hice un skype contando todo. Es verdad que esto nos afecto mucho y modifico nuestra rutina diaria. Fueron difíciles los días posteriores. Con Cristian estuvimos varias noches sin dormir, Indalecio tampoco durmió bien".

En cuanto a cómo afecto este episodio su vida diaria , agregó: "Yo di por sentado que el nene no se había dado cuenta de nada hasta que hable con un terapeuta y me dijo que se dio cuenta de todo y me recomendó contarle lo que pasó. Entonces, mientras el otro día jugaba, le dije: 'viste los señores malos que vinieron el otro día, quedate tranquilo que no van a venir mas, la policía los está buscando'. El se levanto y salió corriendo, como que no quería escuchar".

Por último, la conductora habló de la importancia de denunciar y visibilizar el tema en estos casos: "Pese a la frustración que siento por lo que paso me parece importante visibilizar para que estos tipos no puedan entrar en la casa de otra persona. Sobre todo si nos pasa a nosotros que tenemos una responsabilidad mayor porque podemos darle otra visibilidad al tema", concluyó.