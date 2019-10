Aunque en un principio aseguraron que su separación se dio en buenos términos, ahora empiezan a aflorar los conflictos entre Valeria Archimó y Guillermo Marín Fuente: Archivo

Hace poco más de tres meses, Valeria Archimó y Guillermo Marín blanquearon su separación luego de varios años de convivencia y una hija de tres años en común, Ámbar. Según aclararon ellos mismo, el fin de su relación se dio en buenos términos, aunque anoche varios testigos los vieron discutiendo, tras encontrarse circunstancialmente en la avant premiere de Crímenes imposibles.

Ante la sorpresa de muchos presentes, la bailarina y el productor sostuvieron una pelea llena de reproches. "Dejá de acosarme. No podés preguntarme todo el día si voy al shopping, si estoy con una o muchas amigas. Hace un mes que me estás acosando. Ya está", le dijo ella, conteniendo su voz y sus nervios.

Tres meses después de separarse, Archimó y Marín protagonizaron una pelea en público - Fuente: Canal 9 05:50

Video

Según mostraron las cámaras de Confrontados, por El Nueve, Marín la escuchaba e intentaba disimular el mal momento. Pero ella insistía: "No hace falta que te pongas despreciativo conmigo, si no tenés ganas de saludarme. Me estás acosando y en algún momento voy a estar con un tipo. ¿Qué va a pasar cuando esté con alguien? Dejáme tranquila. ¿Me vas a atacar como el sábado? Ahora estoy sola, así que puedo hacer lo que se me cante. Vos podés pensar lo que quieras. Estás mal conmigo, Guille, porque te atacás. Estoy en casa, tranquila, con amigas".

Según contaron ambos hace unos meses, la separación fue de mutuo acuerdo. Dijeron que tienen muy buena relación y que él va a comer todas las semanas a la casa, para compartir tiempo con su hija. Sin embargo, puertas adentro al parecer las cosas no estarán del todo bien.

"Son cosas normales de una pareja separada. Seguimos hablando, viene a casa a comer para ver a Ámbar, a veces se la lleva. Va a ser así por mucho tiempo", contó Archimó. Y agregó: "Pregunta si estoy con alguien, y no estoy con nadie. Esa es la verdad. Pero en algún momento voy a querer estar con alguien. Estamos separados. Fue un duelo, me costó, me angustié y ahora estoy mejor".