Valentina Bassi, sobre la ley que regulariza el autocultivo de cannabis medicinal: "Ya somos legales"

Durante mucho tiempo Valentina Bassi peleó por una ley que finalmente se aprobó en estos días. La actriz cultiva cannabis en su casa y hace aceite para el consumo de su hijo Lisandro, que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. "Al fin se regularizó la ley que ya estaba desde el 2017. Ahora hay que empezar a caminar un poco a ver de qué se trata. ¡Ya somos legales! Vamos a poder cultivar en la legalidad para nosotros y para nuestros seres queridos", celebró este miércoles en Intrusos.

"Ahora no me van a llevar presa, no me van a incautar las plantas para la medicina de mi hijo, y además se va a vender en las farmacias y eso es muy importante porque hay gente que no puede cultivar. Muchos adultos mayores me preguntaban y yo no tenía respuesta porque no podía decirle que cultivara a una señora de 80 años que le dolía todo. Lo que les decía es que no se metieran en el mercado negro", aseguró.

La actriz también contó que actualmente hay muchos médicos capacitados en los usos y beneficios del cannabis medicinal. "Yo aconsejo que arranquen con un acompañamiento médico, para no perder tiempo. Siento que perdí mucho tiempo, porque arranqué cultivando mal, con cepas que nada que ver con lo que tiene mi hijo. Me costó menos encontrar la cepa para mi mamá. Y estoy deseando que lleguen las semillas medicinales porque es muy difícil conseguirlas; a veces tenía que viajar a Chile para comprarlas. Y ahora se abren muchas puertas", señaló.

Bassi contó que su hijo está muy bien: "Con la pandemia no dejaba de pensar que había cosechado en marzo y tenía medicina para Lisandro. No interrumpió la toma durante todos los meses de confinamiento y no me tuve que pelear con la obra social. Eso me deja muy tranquila. El cannabis es un gran regulador, equilibra pero no cura nada, solo alivia síntomas. Eso, de todos modos, es un montón, porque te cambia la calidad de vida". Jorge Rial, en tanto, explicó que él también que toma aceite de cannabis desde hace dos años para tratar los dolores de espalda.

Finalmente, la actriz contó que aunque ahora se comercializará en farmacias y lo cubre la obra social, ella seguirá cultivando para su hijo. "Encontré la forma. Pero a veces me iba de temporada a Mar del Plata y se me complicaba. Ahora, si eso sucede, voy a poder ir a la farmacia", destacó.