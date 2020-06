Verónica Ojeda aseguró que Rocío Oliva está muy cerca de Diego Maradona Crédito: Instagram

6 de junio de 2020 • 14:20

"A mí no me pasa la cuota alimentaria pero ella anda en un cero kilometro. Es así, tuve que pelear para que pagaran lo que le corresponde a mi hijo y me enteré que le estaban cambiando una camioneta a esta señorita. Y de 200 mil dólares. Me contó un pajarito que hay parientes de ella viviendo con Diego", se quejó Verónica Ojeda en Confrontados , el ciclo de Canal 9 que conduce Marina Calabró.

De esta manera, Ojeda afirmó que no tiene relación con Diego Maradona y aseguró que Rocío Oliva está más cerca del Diez de lo que dice. "¿Sabías que la apodan 'Pinueve'? Porque le ganó a Pinocho. Es muy mentirosa y las mentiras tienen patas cortas", se embaló. Y siguió: "Cuando empezó la pandemia no me pagaron la cuota alimentaria porque no sé qué había pasado con el banco. Después cumplieron, como tiene que ser. Pido por derecho, por mi hijo, y si tuviera que pedir lo que corresponde, debería pedirle aún más. Yo no sé si Diego está o no con Oliva y no me interesa, pero está más cerca de lo que dicen, seguro. Es su problema, no me importa".

Verónica contó además que tampoco tiene relación con Matías Morla, abogado de Maradona y quien fue su contacto durante mucho tiempo. "No tengo dialogo con nadie. Solamente me comunico con una chica muy amorosa de la oficina de Morla. Le dije que ahora que Diego está solo, no tengo problema que, si quiere, tenga algún contacto con su hijo, sin que tuviera que hablar conmigo. De parte de mamá Verónica siempre hay buena predisposición. Más no puedo hacer. Fui cordial con todos. Pero tampoco llamó. No sé por qué Morla no habla más conmigo. La última vez fue en México, el año pasado. Nunca le falté el respeto, ni él a mí. Pero no contestó más los mensajes. Es una pena, porque soy una mujer positiva y no tengo ningún problema y menos con Diego. No sé si Diego le pidió que no hablara más conmigo, pero es innecesario".

Alejada ya hace mucho tiempo de Maradona, Ojeda contó que se vieron solamente tres veces desde que volvieron de México , donde convivieron durante cuatro meses. "Cuando me vine, le dije a Diego:'Piso Buenos Aires y voy a ser feliz, a formar una pareja, una familia'. Le pedí que no me molestara, que hiciera su vida, como tiene que ser. Mientras no lastime a mi hijo, conmigo va a estar todo bien. Con Diego nos une Dieguito Fernando y nada más", aseguró.

Pero lo que más le duele a Verónica es responderle a su hijo cuando pide por su papá: "Es difícil. Es una de las cosas que me ponen mal. Ama a su papá. Hay gente de mierda que nunca quiso que padre e hijo tuvieran vínculo. Todos cometemos errores. Diego no vio a muchos de sus hijos y hoy tiene buena relación. Pasó con Junior y con Jana. Pienso que se portaron mal con Dieguito, porque de repente dejaron de verlo y llamarlo. Sus hermanos dicen que lo aman, pero no aparecen. Y si no quieren, no hace falta que me vean a mí. Jana aparece y desaparece. Juega su juego a su conveniencia. Y a Junior intenté acercarlo a su papá, en su momento. Vino a un partido, se acercó y me pidió ayuda. Yo lo hablé con Diego, pero me contestó que no me metiera".

Finalmente, explicó que Dieguito sigue con su tratamiento y está mucho mejor. "Gracias al certificado único de discapacidad, mi obra social cubre todos los gastos de fonoaudiología, psicopedagogía, psicología. Si no, estaría gastando alrededor de cien mil pesos mensuales".